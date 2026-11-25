25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El debate sobre la seguridad y la reforma de la Policía Nacional del Perú sumó el análisis del exministro del Interior Clúber Aliaga, quien en diálogo con Exitosa evaluó la propuesta del actual titular, César Astudillo, de aplicar cadena perpetua a policías y militares que integren organizaciones criminales o faciliten armas, municiones y explosivos a estas redes.

Una medida "necesaria" para disuadir

Para Aliaga, aunque la iniciativa puede parecer extrema y tener un matiz político, resulta contundente frente a la incompatibilidad de que agentes del Estado colaboren con el delito, una práctica que Astudillo calificó como traición a la patria tras el anuncio de la propuesta en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

"Parece extremo; yo creo que la pena es drástica pero es necesaria. Hay que darle el mensaje claro a todos los que desean ser policías y militares de que esta carrera requiere una vocación de servicio especial", rescató Clúber Aliaga.

Asimismo, el exministro sostuvo que el anuncio responde a una lógica política con elementos populistas, pero defendió el valor de fijar un límite claro sobre la máxima sanción penal cuando se traiciona el juramento institucional y la protección de la ciudadanía.

"Es un anuncio indudablemente político, que busca [tener efecto] en la población; un poco populista. Pero a pesar de todo eso considero que no está de más que en el Perú tengamos bien clara esa consigna de que el militar o policía que trabaja en organizaciones criminales va a tener la máxima sanción", sostuvo.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, Clúber Aliaga, exministro del Interior, explicó cómo funcionaría la cadena perpetua para aquellos policías y militares que integren bandas criminales. Según señaló estas autoridades serían juzgados en el fuero común.



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Aplicación en el fuero común

Consultado sobre cómo operaría esta sanción y si podría verse entrampada por normas vinculadas al fuero policial-militar, como las discusiones en torno a la denominada "Ley Rospigliosi", Aliaga aclaró que la participación en una organización criminal no constituye un delito de función, por lo que debe ser procesada en la justicia ordinaria y no en el fuero militar.

"Lo que hay que precisar es que los fueros militares solamente son para los delitos de función, no para los comunes, que están sometidos al fuero común. De tal manera que participar en una organización criminal lo tiene que ver la justicia ordinaria."

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César Astudillo, ministro del Interior: Si se trata de un efectivo militar o policial inmiscuido en un delito es gravísimo, lo catalogo como traición a la patria



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El exministro añadió que la condición policial o militar actúa como un agravante frente a la gravedad del hecho y remarcó que la sanción máxima busca cumplir un rol preventivo y disuasivo, reforzando a su vez los mecanismos internos de control y contrainteligencia dentro de la institución.

"Creo que la iniciativa tiene un fin preventivo. Lo que se busca es que este tipo de de sanciones no se dé nunca, que no haya necesidad de aplicar la ley, pero en caso se presente un hecho que lo amerite, indudablemente debe recibir la máxima sanción."

La postura de Clúber Aliaga resume una mirada matizada sobre la propuesta al reconocer un componente político, pero respaldando su sentido disuasivo, subrayando que los delitos de criminalidad organizada corresponden al fuero común. La discusión continúa abierta en el Congreso, donde se evalúan las reformas orientadas a sancionar la colusión de agentes con el crimen organizado.