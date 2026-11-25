25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) impuso una nueva multa de S/ 30 412,80 a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL), en Huánuco, por incumplir medidas correctivas vinculadas con dos denuncias de presunto hostigamiento sexual contra docentes, según informó la entidad supervisora.

Sunedu detectó incumplimiento de medidas correctivas

La sanción fue aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo de Sunedu. La medida correctiva que originó el procedimiento había sido ordenada en mayo de 2022 y exigía que la universidad culminara las investigaciones correspondientes y emitiera pronunciamientos finales sobre las dos denuncias presentadas.

De acuerdo con Sunedu, durante las acciones de supervisión, la universidad entregó documentación sobre coordinaciones y derivaciones administrativas relacionadas con ambos casos. Sin embargo, esos registros no acreditaban que las investigaciones hubieran terminado ni que las autoridades universitarias hubieran emitido decisiones finales sobre las denuncias.

La entidad supervisora también informó que la propia Defensoría Universitaria de la UNHEVAL reconoció que no había identificado resoluciones ni informes finales correspondientes a los dos procedimientos. Este hallazgo formó parte de la evaluación realizada para determinar si la institución había cumplido las medidas correctivas ordenadas.

La multa asciende a S/ 30 412,80 y corresponde al incumplimiento de las disposiciones dictadas para que la universidad atendiera las denuncias. La sanción fue comunicada por Sunedu el 25 de noviembre.

El caso está relacionado con dos denuncias de presunto hostigamiento sexual contra docentes de la UNHEVAL. Las medidas correctivas exigían que la institución desarrollara las investigaciones y formalizara sus resultados mediante pronunciamientos finales, dentro de sus responsabilidades como entidad de educación superior.

#NotaDePrensa 📰 Sunedu sancionó a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán por incumplir medidas correctivas relacionadas con denuncias por presuntos actos de de hostigamiento sexual. Conoce más de los acuerdos del Consejo Directivo ➡️ https://t.co/Gi0HsxAu1s #SuneduInforma https://t.co/SHAp5YUlMo — Sunedu (@SuneduPeru) November 25, 2026

Universidad ya había recibido una sanción en 2022

En mayo de 2022, Sunedu ya había sancionado a la UNHEVAL con dos multas que sumaban S/ 101 200. Aquella medida estuvo vinculada con infracciones relacionadas con la atención de denuncias de hostigamiento sexual y las obligaciones de las autoridades universitarias frente a esos procedimientos.

El antecedente corresponde a una sanción distinta de la anunciada este 25 de noviembre. La nueva multa de S/ 30 412,80 responde específicamente al incumplimiento de las medidas correctivas ordenadas en 2022, relacionadas con la conclusión de las investigaciones y la emisión de decisiones finales.

La UNHEVAL, ubicada en Huánuco, vuelve a recibir una sanción económica de Sunedu por obligaciones vinculadas con dos denuncias de presunto hostigamiento sexual. La entidad supervisora comunicó que la universidad no acreditó el cumplimiento de las medidas correctivas dispuestas para ambos procedimientos.

Con esta decisión, Sunedu impone a la UNHEVAL una multa de S/ 30 412,80 por no culminar las actuaciones exigidas en los dos casos. La sanción se suma al antecedente económico de 2022 y mantiene el foco en las medidas correctivas sobre hostigamiento sexual.