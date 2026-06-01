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Motociclista dejó un último mensaje a su pareja antes de fallecer en accidente en Av. Alfonso Ugarte: "Espérame"

Tras reportarse el fallecimiento de un hombre en el cruce de la avenida Alfonso Ugarte y España tras impactar contra una camioneta, su pareja reveló que previo a ello la víctima le dejó un último mensaje.

Motocicclista dejó un último mensaje a su pareja antes de accidente
Motocicclista dejó un último mensaje a su pareja antes de accidente (Foto: Composición Exitosa)

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/06/2026

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Un fatídico accidente se registró la madrugada de este lunes, 1 de junio, en el cruce de la Av. Alfonso Ugarte y España, donde un hombre perdió la vida tras impactar contra una camioneta. De acuerdo a su pareja, previo a su fallecimiento le envió un último mensaje en el que le decía que la espere.

Un último mensaje antes de morir en grave accidente

Hasta el lugar de los hechos, llegó la pareja del motociclista que murió, identificada como Karina y reveló a la prensa que sostuvo comunicación con él previo a que se produjera el estrepitoso suceso que le arrebató la vida.

"La última comunicación que ha sido con él ha sido a las 3:30 a.m. justo en la noche había salido a visitar a su mamá como siempre lo realizaba los fines de semana, yo le dije incluso no vayas, pero él insistente fue. Él me llama y me dice: 'Karina ya estoy a 20 minutos de llegar a la casa. Espérame'. Esa fue la última comunicación que tuve con él", dijo en conversación con Latina Noticias.

En tal sentido, narró que se despertó a las 5:00 a.m. porque junto a su pareja eran comerciantes, pero no contestaba el celular. Fue su cuñado quien le avisó del accidente y es allí en el que se entera de lo ocurrido.

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Así ocurrió el fatal accidente de tránsito en la Av. Alfonso Ugarte

El fatidico siniestro se suscitó cerca a la Estación España del Metropolitano y a una cuadra del óvalo Bolognesi, la víctima se encoentraba a bordo de una motocicleta verde cuando colisionó con una camioneta.

El vehículo menor que conducía el fallecido identificado como Smith Quispe Rojas quedó partido por la mitad y su cuerpo fue expulsado varios metros en esta concurrida vía del Cercado de Lima

Por su parte, la unidad móvil con la que chocó que estaba conducida por Juan Carlos Jacobo Rojas terminó con las lunas rotas y con severos daños en su parte frontal. Luego de ser intervenido por las autordades, este conductor reveló que el motociclista se desplazaba por la Av. Alfonso Ugarte a excesiva velocidad

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Posteriormente al accidente, se procedió a acordonar la escena con la finalidad de que se pueda dar inicio a las pesquisas correspondientes y poder determinar cuáles fueron las causas del atroz acontecimiento.

Un dato relevante es que, un equipo de Exitosa constató que la motocicleta que que manejaba Quispe Rojas cuenta con un amplio historial de papeletas que fueron impuestas a otra persona que también habría conducido este vehículo.

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