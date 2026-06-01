Luna llena en junio 2026: ¿Cuándo será el plenilunio según el calendario lunar?

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En este mes de junio seremos testigos de la séptima luna llena que nos depara el año 2026. En esta oportunidad, la Luna hará su brillante aparición en el cielo y su cara visible se dejará ver iluminada casi en su totalidad para el asombro de cientos de miles de personas en el planeta. En esta nota te contamos cuándo podrás ver la fase lunar más esperada.

¿Cuándo será la luna llena de junio de 2026?

La etapa de luna llena también conocida como fase de plenilunio, ocurre cada 29,5 días debido al tiempo que tarda el satélite en orbitar la Tierra. En ese periodo se pueden apreciar cuatro fases distintas del satélite: nueva, creciente, llena y menguante.

Ahora bien, la fase de luna llena destaca de otras, ya que en ella casi todo el lado visible de la Luna se encuentra iluminada por la luz solar y por eso puede alumbrar el cielo en su mayor esplendor.

Según Time and Date, portal especializado en eventos astronómicos, el calendario lunar de junio 2026 se encuentra distribuido de la siguiente forma:

Lunes 8 de junio — Cuarto menguante

— Cuarto menguante Domingo 14 de junio — Luna nueva

— Luna nueva Domingo 21 de junio — Cuarto creciente

— Cuarto creciente Lunes 29 de junio — Luna llena

En el argot popular de Norteamérica, la luna llena de junio también es conocida como la 'Luna de fresa', nombre que le otorgaron las antiguas tribus para saber cuándo era el tiempo de cosecha. Contrariamente al color que sugiere dicho nombre, el satélite natural no tendrá ninguna apariencia distinta.

¿A qué hora ver la denominada 'Luna de fresa'?

Según el portal Time and Date, la hora exacta en que sucederá la luna llena del 29 de junio tendrá lugar a las 7:00 p.m. en todo el territorio peruano.

Si te interesan los eventos astronómicos, es preciso destacar que, a diferencia de otros eventos astronómicos, para ver una luna llena no hace falta trasladarse a una ubicación especial.

Como toda luna llena, poco tiempo después del atardecer, estará sobre el horizonte este, en la dirección opuesta al ocaso. Mientras avance la noche, el astro cruzará el cielo y recorrerá el mismo.

En síntesis, en el mes de junio los amantes de la astronomía y el público en general podrán disfrutar de la Luna de Fresa, como se denomina de manera tradicional a la luna llena de junio. Esta se podrá observar el lunes 29 de junio en cielos despejados.