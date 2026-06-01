Más de un millón de extranjeros viven en Perú y casi 900 mil son venezolanos, señala jefe del INEI

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú continúa consolidándose como uno de los principales destinos migratorios de Sudamérica. Así lo reflejan los resultados del último Censo Nacional 2025, que registró a más de un millón de ciudadanos extranjeros residiendo en el país, una cifra que evidencia el impacto de los flujos migratorios de los últimos años, especialmente provenientes de Venezuela.

Durante una entrevista con Exitosa, el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, precisó que la población extranjera forma parte del total de habitantes contabilizados en el reciente censo nacional.

"Sí, en los 34 millones 157 mil 732 habitantes ya está incluido un millón 39 mil extranjeros", explicó el funcionario al ser consultado sobre la composición demográfica del país.

De acuerdo con el reporte oficial, los extranjeros representan una proporción importante de la población residente y contribuyen a redefinir la estructura demográfica nacional, particularmente en las grandes ciudades y zonas urbanas de expansión.

La comunidad venezolana sigue siendo la más numerosa

Morán detalló que la migración venezolana continúa siendo la más significativa dentro del territorio peruano. Según los datos recogidos por el censo, la gran mayoría de extranjeros registrados proviene de ese país.

"Se han sumado al censo un millón 39 mil extranjeros, de los cuales cerca de 900 mil son de nacionalidad venezolana", señaló.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Gaspar Morán Flores, indicó que en el último censo se contabilizó a los extranjeros que radican en el país, que son 1 millón 39 mil. Especificó que, de ellos, cerca de... pic.twitter.com/gpUv2etwb3 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 1, 2026

La cifra confirma que el Perú mantiene una de las mayores comunidades venezolanas de la región, resultado del proceso migratorio iniciado hace varios años debido a la crisis económica y política que atraviesa Venezuela.

Migrantes no censados y dificultades para el registro

El titular del INEI también reveló que no todos los extranjeros residentes pudieron ser incorporados al proceso censal . Según explicó, hubo casos de ciudadanos que evitaron participar por temor relacionado con su situación migratoria.

"Hay extranjeros, ciudadanos extranjeros que no han querido censarse por diferentes motivos. Suponemos que tal vez porque no está en regla con la documentación", indicó.

Asimismo, denunció que algunos propietarios de inmuebles impidieron que los arrendatarios participaran en el censo.

"También hemos detectado que ha habido propietarios que no han dejado censarse a las personas que tienen alquiler", agregó.

Estas situaciones, según el funcionario, podrían haber generado un subregistro de la población migrante que actualmente reside en el territorio nacional.

Los resultados del Censo 2025 reflejan una realidad demográfica cada vez más diversa. Aunque el país contabiliza oficialmente más de un millón de extranjeros, las autoridades reconocen que la cifra podría ser incluso mayor debido a las dificultades encontradas durante el empadronamiento.

El desafío ahora será utilizar esta información para diseñar políticas públicas que respondan a una población cada vez más heterogénea y dinámica.