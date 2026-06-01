Arequipa: Toma de local de Sociales de la UNSA podría afectar a más de 10 mil electores, advierte el JNE

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, la directora de la Dirección de Estudios Estratégicos y Prevención de Conflictos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Eugenia Fernán, expresó su preocupación por la toma de un local de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, un suceso que podría afectar el desarrollo de la segunda vuelta.

Preocupación por toma de local de la UNSA cerca a la segunda vuelta

Este lunes 1 de junio, un grupo de estudiantes de la UNSA tomó las instalaciones del área de Sociales un local ubicado en la avenida Venezuela, en el cercado de la Ciudad Blanca. La medida se ha tomado en protesta por un presunto desfalco de 8 millones de soles de las arcas de la casa de estudios, además de supuestas irregularidades en el proceso electoral.

La intempestiva toma, sin embargo, también ha generado preocupación entre las autoridades electorales de cara a la segunda vuelta. Ello debido a que dicha sede es "uno de los locales de votación más importantes de Arequipa", puesto que acoge 37 mesas de sufragio y recibe a 10 mil 912 electores hábiles.

"Hoy día lamentablemente ha sido tomado un local de la UNSA por estudiantes que están cuestionando las elecciones del rectorado. Esto sí nos preocupa porque podría afectar, si es que no se lleva a cabo un tipo de negociación, conversación o diálogo con estos estudiantes para que se pueda dar paso a la entrega del local", sostuvo.

En la conversación, Eugenia Fernán precisó que en este caso el JNE ya ha remitido cartas a las autoridades universitarias y electorales para que pronto se plantee una medida de contingencia considerando que se aproxima el domingo 7 de junio, fecha de la segunda vuelta, y que se debe garantizar el correcto desarrollo del sufragio.

"Estamos seguros que esta institución tomará las medidas del caso porque tiene que aplicar otro plan de contingencia en caso no se logre esta medida, o que esta acción de protesta sea cambiada", expresó.

Toma de carreteras en La Libertad impidió capacitación de miembros de mesa

La directora del JNE también expresó su preocupación por una posible toma de carreteras en La Libertad, específicamente en un tramo del Puente Pallar - Puente Chagual, en caso que se reactive el paro agrario.

El bloqueo de esta vía, que conecta los distritos de Cochorco, Sartimbamba y Chugay, ocasionaron que no se desarrollen las capacitaciones de los miembros de mesas de esta última jurisdicción.

Sin embargo, la preocupación es mayor puesto que, de bloquearse el tramo, se perjudicarían 17 locales de votación, 120 mesas de sufragio y aproximadamente 33 mil electores.