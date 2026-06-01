Luis Carranza arremete contra el nuevo plan de Gobierno de Roberto Sánchez: "Está engañando al país"

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El último debate presidencial tuvo lugar la noche de este último domingo 31 de mayo donde Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se vieron las caras. Ambos candidatos se lanzaron diversas puyas, pero también aprovecharon en expresar sus promesas más destacadas buscando quedarse con la preferencia de los votantes y llegar a la presidencia de la República.

Están engañando al país

Durante dicho encuentro, el postulante de Juntos por el Perú presentó nuevamente su plan de Gobierno asegurando que no estatizará nada en el país en caso de llegar a Palacio y negó nuevamente tener una tendencia al modelo socialista.

En esa línea, Luis Carranza, miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, visitó los estudios de Exitosa para dar más detalles de las propuestas de Keiko Fujimori en la carrera por el sillón presidencial.

Sin embargo, el experto en temas económicos también se refirió a lo presentado por sus contendores políticos apuntando todas sus críticas contra el nuevo plan de Gobierno del candidato de izquierda. De acuerdo a su parecer, el documento que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones semanas atrás es lo que realmente refleja la visión de Sánchez Palomino y no el reciente plan que fue presentado ante los medios de prensa.

De acuerdo a su parecer, este hecho es parte de una estrategia de última hora del candidato de Juntos por el Perú de convencer a los ciudadanos que aún no tienen definido su voto. Sin embargo, también señaló que con ello está engañando al país al no demostrar sus reales intenciones.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | En entrevista para Exitosa, el miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, Luis Carranza, indicó que el nuevo plan de Gobierno de Juntos por el Perú anunciado por Roberto Sánchez refleja su necesidad de atraer votos indecisos, mientras que el original lo... pic.twitter.com/u0y91lB2xh — Exitosa Noticias (@exitosape) June 1, 2026

"Esto refleja muy bien el caso interno. Yo creo que el programa que presentó al Jurado Nacional de Elecciones refleja lo que realmente cree y quiere hacer. Y este plan que están presentando, lo único que implica es la necesidad de atraer a los indecisos y están engañando al país sistemáticamente", indicó.

Relato de miedo

Como se indicó líneas más arriba, Roberto Sánchez indicó durante el debate que las versiones que circularon en los últimos días sobre expropiaciones durante un eventual gobierno suyo son absolutamente falsas y las calificó como un relato de miedo.

"Nosotros no hemos expropiado nada a nadie. No queremos quitarle sus ahorros. Ese relato del miedo que usted ha levantado es falso. Nosotros no somos ni comunistas. Creemos en el trabajo y en el derecho a crecer, a tener riqueza", expresó.

En resumen, Luis Carranza, miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, criticó duramente el nuevo plan de Gobierno presentado por Juntos por el Perú.