Gremios de transporte suspenden paro programado para el 2 de junio tras reunión con el MTC

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El paro de transportes programado para este martes 2 de junio fue suspendido por los principales gremios de este sector luego de una reunión con el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

Suspenden paro programado para el 2 de junio

Desde las primeras horas de este lunes 1 de junio, el titular del MTC, Aldo Prieto, el presidente de ATU, David Hernández, y representantes de los principales gremios del sector se reunieron en las instalaciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao con la única consigna de abordar el tema de la paralización de este martes.

Como ya es sabido, los principales gremios del transporte público anunciaron días atrás un paro total para este 2 de junio luego de no haber sido incluidos en el subsidio anunciado por el Ejecutivo para enfrentar el alza de los precios del combustible.

Por ello, luego de la reunión que sostuvieron, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, anunció que esta medida de protesta queda suspendida tras haber llegado a un acuerdo con los transportistas.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | El gremio de transporte urbano de Lima y Callao anunció en conferencia de prensa que se ha levantado el paro del sector que se había anunciado para el martes 2 de junio. La decisión se tomó luego de llegar a un acuerdo con el ministro de Transportes y... pic.twitter.com/0hGrZzydS2 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 1, 2026

"La mesa de hoy ha tratado exclusivamente del subsidio para la continuidad operativa para los transportista para Lima y Callao. En esta reunión hemos expresado que ya existe un proyecto de decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para garantizar la continuidad operativa de la prestación del servicio público de transporte urbano regular de personas bajo un régimen excepcional", indicó Prieto.

Subsidio será por kilómetro recorrido

Según detalló el titular del MTC, el subsidio para el transporte urbano ya estaba casi listo, pero contaba con ciertas diferencias respecto a la medida de urgencia hacia el sector transporte de carga pesada e interprovincial.

Este incluye el pedido hecho por los gremios el cual detalla que el apoyo económico debe ser por kilómetro recorrido. Tras el final de este encuentro, se suscribió un acta donde se establecieron las decisiones tomadas y el compromiso de seguir trabajando de la mano.

"Este decreto de urgencia recoge la mayor cantidad de beneficiarios posibles y establece el subsidio por kilómetro recorrido que fue un pedido de los gremios y también algunas condiciones operativas que permitan un mayor acogimiento y una mayor facilidad para el reconocimiento de este subsidio", añadió.

En resumen, los gremios de transporte público suspendieron el paro programado para este 2 de junio luego de haberse reunido con el titular del MTC, Aldo Prieto, y otras autoridades.