Cercado de Lima: Universitario muere apuñalado tras defender a sus amigas de vendedor ambulante

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La madrugada de este viernes, un joven universitario de 22 años perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca cuando intentaba defender a dos amigas que, presuntamente, eran agredidas por un comerciante en la cuadra 14 de la avenida Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima. El hecho ha generado conmoción entre familiares y amigos de la víctima, quienes exigen que el caso sea esclarecido y que los responsables sean llevados ante la justicia.

¿Cómo ocurrió el fatal ataque?

La víctima fue identificada como Luis Alfredo Urrutia Ventura, estudiante del sexto ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Según la denuncia presentada por sus familiares, el joven se encontraba compartiendo con un grupo de amigos y consumiendo bebidas alcohólicas en el parque Juana Alarco de Dammert. Horas después, se retiró junto a sus acompañantes hacia una de las principales avenidas de la zona, donde ocurrió el fatal enfrentamiento.

De acuerdo con la versión brindada por la hermana del universitario, un comerciante dedicado a la venta de pulseras se acercó al grupo y habría faltado el respeto a las jóvenes que acompañaban a Luis Alfredo. La situación provocó una discusión que se prolongó durante varios minutos. En medio del altercado, una tercera persona habría intervenido y entregado un cuchillo al vendedor ambulante, quien presuntamente utilizó el arma para atacar al estudiante.

"Dicen sus amigos que un chico que vende pulseras se acercó, les faltó respeto a la chica y mi hermano se exaltó y es donde una chica dice que una persona X vino, le dio un cuchillo al chico que vende pulseras y lo acuchilló a mi hermano", contó la hermana de la víctima.

🔴🔵 Cercado de Lima: Joven muere apuñalado tras defender a dos mujeres agredidas por un comerciante.



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Hermana del joven exige justicia

Entre lágrimas, la joven pidió apoyo para acceder a las imágenes de seguridad que permitan reconstruir lo ocurrido. "No sabemos cuál ha sido la realidad, por eso pedimos por favor que el canal nos ayude para ver el tema de las cámaras. Tenemos dos cámaras y necesito que nos ayuden por ese lado para obtener justicia, porque esto no puede quedar así, él es mi único hermano", manifestó.

En la escena del crimen, agentes de la Policía Nacional encontraron varias botellas de bebidas alcohólicas y un ramo de flores. Las cámaras de seguridad de la zona serán determinantes para identificar al autor del ataque y esclarecer las circunstancias de este crimen que truncó la vida y los sueños de un joven universitario. Mientras tanto, las dos mujeres que acompañaban a la víctima fueron trasladadas a la comisaría de Alfonso Ugarte en calidad de testigos para continuar con las diligencias correspondientes.