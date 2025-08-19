Xiomy Kanashiro realiza IMPENSADA confesión sobre su relación con Farfán tras lo dicho por Samahara en 'EVDLV'

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xiomy Kanashiro sorprende con un inesperado video en sus redes sociales donde hace una impensada confesión vinculada a su relación con Jefferson Farfán. Ello tras las polémicas declaraciones de Samahara Lobatón en 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) que deja en el ojo de la tormenta al exfutbolista de la Selección Peruana.

Samahara Lobatón sobre Jefferson Farfán en 'EVDLV'

Samahara Lobatón llegó el domingo, 17 de agosto, decidida a contarlo todo en 'EVDLV'. Así fue, pues bien, la joven influencer no dudó en contar detalles desconocidos de su vida privada, pero sorprendió al hacer referencia a la expareja de su madre, Jefferson Farfán.

Según contó, el expelotero le daba a ella y a sus hermanas obsequios como renovar sus celulares por iPad cada año, mientras tenía una relación con Melissa Klug, incluso viajaban a Europa desde muy pequeñas; sin embargo, no pagaba el colegio.

Pero eso no sería todo, ya que se animó a comparar la actitud de la 'Foquita' Farfán con la de Jesús Barco, pareja actual de la 'Blanca de Chucuito'. Para Samahara, este último sí era considerado como una presencia paterna porque siempre está pendiente de sus hermanos hasta el punto de "recogerlos del colegio y organizar almuerzos familiares".

"Jesús todo el tiempo está: '¿cómo estás? ¿cuándo vienen? ¿vamos a comer el domingo?', cosas que demuestran que quiere estar presente. Con mis hermanos es igual. Con Jefferson no había eso", expresó la influencer.

Xiomy Kanashiro tras confesiones de Samahara Lobatón

Sin embargo, las confesiones de Samahara abarcaron mucho más. Según contó, el '10 de la calle' habría mantenido romances en paralelo con sus amigas Delany López, Darinka Ramírez y Xiomy Kanashiro, siendo esta última la actual pareja del exfutbolista de Alianza Lima.

"¿Todavía estaba Farfán con Delany o ya estaba con Xiomy Kanashiro?", cuestionó el conductor de 'EVDLV', a lo cual, Samahara no dudó en señalar que las aparentes relaciones del 'expelotero', que consideraba como un padre, habrían coincidido en el tiempo: "Ese fue el proceso de las tres juntas. Delany, Darinka y Xiomy", sentenció.

Tras estas declaraciones, los seguidores de la actriz cómica, Kanashiro, se mantienen pendientes de su reacción. Por ello, en su cuenta de TikTok, un video compartido por la joven causó revuelo, ya que muchos lo relacionaron como una impensada confesión sobre su relación con el hijo de Doña Charo.

"Cuando me dice: 'yo te amo con ese carácter de acuariana y todas tus imperfecciones ", se lee en el texto que va acompañado con fondo musical de 'Si tú me besas' de Víctor Manuelle cuya letra dice lo siguiente: "Bésame despacio y no se te ocurra dejar libre ningún beso ni ningún espacio. Con ese cuerpazo dame el privilegio de viajar hacia el espacio".

Con ello, la popular 'Chinita' dejaría en claro que la tiene sin cuidado los comentarios de Samahara sobre Farfán y que su amor por él es más fuerte que nunca, negando así un distanciamiento o crisis con el exfutbolista.

