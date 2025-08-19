Magaly destruye a Jefferson Farfán tras perder juicio y expone detalles del 2019: "Le daba vergüenza los cachos"

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras perder un juicio que la obliga a pagar S/300 mil de reparación civil, Magaly Medina le lanzó dardos letales a Jefferson Farfán. Desde su programa, lo destruyó al recordar el polémico episodio del 2019 donde difundió imágenes del exfutbolista junto a Yahaira Plasencia, asegurando que su única "falta" fue mostrar lo que todos ya estaban comentando.

Magaly medina pierde juicio contra Farfán

La popular 'Urraca' no se guardó nada luego de conocer que la Corte Suprema ratificó la sentencia en su contra por el juicio que le interpuso Jefferson Farfán en 2019. Este fallo la obliga a pagar S/300.000 como reparación civil y cumplir jornadas de servicio comunitario.

Según la periodista, su única "falta" fue mostrar imágenes de una fiesta privada en el departamento del exfutbolista, donde se le veía compartiendo con Yahaira Plasencia, meses después de un mediático ampay por infidelidad.

"Hay personas asesinadas y las reparaciones son mínimas; en mi caso, por una publicación sobre la vida de una figura pública, se dictamina esta condena", expresó indignada.

Magaly revela por qué Farfán la demandó

El caso que terminó en sentencia nació en una edición del programa del 2019, cuando se difundieron imágenes del interior del penthouse del '10 de la calle'. Según Magaly, aquella fiesta era visible desde la calle, considerando que la terraza no tenía cortinas ni barreras visuales.

"Se les veía juntos, disfrutando. Entonces, él dice que eso es violación a su intimidad. Claro, es violación a su intimidad porque no quería que nadie se enterara, porque le daba vergüenza reconocer que después de los cachos, se estaba dando una nueva oportunidad con Yahaira", afirmó la conductora a Infobae.

La conductora añadió: "Todo el estadio le gritaba 'cachudo', pero a quien demanda es a mí. Solo porque dije 'santo cachón' o algo por el estilo", recordó, insistiendo en que la exposición de figuras públicas "implica asumir cierta tolerancia frente a la crítica".

Magaly prepara respuesta judicial

Pese a la contundente sentencia, Magaly Medina anunció que no se quedará de brazos cruzados. Considera que esta condena abre un precedente peligroso para la libertad de prensa, especialmente en temas vinculados a personajes mediáticos.

"Hay casos de violencia donde las sanciones son mínimas, y por mostrar una reunión, me condenan así", enfatizó, dejando entrever que aún evalúa qué medidas judiciales tomará.

Además, recalcó que seguirá trabajando bajo el mismo estilo que la caracteriza y que no piensa cambiar su forma de hacer televisión. "Mi labor es informar con ironía, con humor, pero siempre con datos reales", finalizó.

Magaly Medina cuestionó la imparcialidad judicial luego de que se confirmara su condena por el caso Jefferson Farfán, insistiendo en que resulta desproporcionado pagar S/300.000 y cumplir servicio comunitario por exponer imágenes vinculadas a una figura pública mientras realizaba su labor periodística.