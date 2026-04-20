Migraciones inicia gestiones para habilitar pagos con Yape y revolucionar la experiencia de los usuarios

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció el inicio de las gestiones para implementar el pago de tasas migratorias a través de la billetera digital Yape, como parte de su estrategia de modernización y mejora continua de los servicios que brinda a la ciudadanía.



Como parte de las gestiones, hoy se desarrolló una reunión con representantes del Banco de Crédito del Perú, que estuvo liderada por el superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, junto a la directora de Operaciones, Valeria Morales Becerra.



El titular de Migraciones destacó que este avance representaría un paso importante en la transformación digital.

"Estamos impulsando la modernización de nuestros canales de pago. Queremos que los ciudadanos puedan realizar sus pagos de forma sencilla, rápida y segura, sin complicaciones y desde cualquier lugar", afirmó.

Asimismo, subrayó que esta iniciativa contribuirá a fortalecer la inclusión financiera, al permitir que más ciudadanos accedan a medios de pago digitales ampliamente utilizados en el país.

"Nuestro compromiso es acercar los servicios del Estado a la población, eliminando barreras y facilitando cada vez más los trámites migratorios", agregó.

En esa línea, Migraciones señaló que esta iniciativa marca el inicio de un proceso más amplio de apertura a nuevas soluciones digitales, por lo que se invita a otras plataformas y aplicativos de pago a sumarse como aliados estratégicos.

El objetivo es seguir ampliando las opciones disponibles para los ciudadanos, promoviendo un ecosistema de pagos más accesible, competitivo y centrado en el usuario.



Migraciones reafirma así su compromiso de seguir impulsando acciones innovadoras que permitan brindar servicios de calidad, garantizando una gestión migratoria moderna, transparente y orientada al bienestar de todos los usuarios.