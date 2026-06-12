Día del Perro Peruano sin Pelo: Historia, origen y características de la raza emblemática del país

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 12 de junio de 1985, la Federación Cinológica Internacional (FCI) reconoció oficialmente al Perro sin Pelo del Perú como raza originaria del país, asignándole el número 310 en su nomenclatura.

Desde entonces, cada año se celebra esta fecha como homenaje a un animal que pasó de ser representado en huacos y cerámicas precolombinas a convertirse en mascota y embajador cultural. En el 2001, el Congreso lo declaró Patrimonio Cultural de la Nación, consolidando su valor histórico y simbólico.

Origen y papel en la antigüedad

El perro sin pelo tiene evidencias arqueológicas que datan de más de 2,000 años. Su imagen aparece en cerámicas y huacos de culturas como Moche, Vicús, Chimú, Lambayeque y Chancay, donde se le representaba en escenas domésticas como partos o amamantamiento de cachorros.

Esto demuestra que era considerado un animal de compañía y protector en la vida cotidiana de los antiguos peruanos. También se le atribuían propiedades curativas, especialmente por la temperatura de su piel, que se consideraba beneficiosa para aliviar dolencias como el reumatismo.

Tras la conquista española, la raza fue marginada y casi desaparece, desplazada por perros europeos. Sobrevivió en zonas rurales del norte peruano hasta que, en el siglo XX, arqueólogos y criadores impulsaron su recuperación y reconocimiento internacional.

Perro peruano sin pelo

Características físicas y ventajas

El perro peruano sin pelo es un ejemplar esbelto y elegante, cuyo aspecto expresa velocidad y fuerza. Sus principales características son:

Ausencia de pelaje , resultado de una condición genética.

, resultado de una condición genética. Variedad de colores en la piel : negro, cobre, gris, rosado o moteado.

: negro, cobre, gris, rosado o moteado. Dentadura incompleta , rasgo frecuente en la raza.

, rasgo frecuente en la raza. Temperamento afectuoso y sociable , ideal como perro de compañía.

, ideal como perro de compañía. Propiedades terapéuticas : su piel caliente se asocia a beneficios para personas con artritis o problemas respiratorios.

: su piel caliente se asocia a beneficios para personas con artritis o problemas respiratorios. Tres tamaños reconocidos: pequeño (25-40 cm), mediano (41-50 cm) y grande (51-65 cm).

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | Chiclayo se sumó a las celebraciones por el Día del Perro Peruano Sin Pelo, una de las razas más representativas del país y considerada parte del patrimonio cultural del Perú.



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Identidad y legado

El "viringo", como se le conoce popularmente, es más que una mascota: es un símbolo de identidad nacional que conecta el pasado prehispánico con la modernidad. Su singular apariencia lo distingue de otras razas y lo convierte en referente de la biodiversidad cultural del Perú. Hoy, además de ser parte de miles de hogares, participa en concursos caninos y ferias internacionales como embajador cultural.

El Día Nacional del Perro Peruano sin Pelo recuerda que este animal, que estuvo a punto de desaparecer, hoy es símbolo de orgullo y patrimonio vivo. Con su historia milenaria, su singular apariencia y su vínculo con la cultura ancestral, el viringo reafirma que la diversidad también se expresa en nuestras razas autóctonas.