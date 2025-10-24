José Jerí realizó visita sorpresa a comisaría de Alfonso Ugarte, pero no encontró al comisario

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno de José Jerí decretó el estado de emergencia en Lima y Callao como inmediata respuesta a la ola de delincuencia que atraviesa el país. A partir de ahí, el propio mandatario viene liderando una serie de operativos en distintas partes de la capital de la mano de los altos mandos de la policía.

José Jerí no encontró al comisario durante visita sorpresa

Precisamente, durante este tercer día de la declaratoria de emergencia, el jefe de Estado estuvo presente en Lima Norte, específicamente en los distritos de Puente Piedra, Carabayllo, Comas, Independencia, entre otros, para luego dirigirse al Cercado de Lima.

En este lugar, José Jerí hizo su ingreso a la comisaría de Alfonso Ugarte para conocer de cerca sus operaciones durante la madrugada de este viernes 24 de octubre. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando el mandatario no encontró en su puesto al comisario responsable de esta dependencia policial.

Tras unos minutos al interior, el integrante de Somos Perú se retiró del establecimiento con un gesto de incomodidad criticando la postura de esta dependencia policial a pesar del estado de emergencia.

"Me extraña mucho el comportamiento de esta comisaria que debería estar en una posición de alerta, pero aparentemente en esta comisaría no pasa nada. Aparentemente, está en alguna labor porque acá no está", indicó.

Se encontraba en un operativo

Posteriormente, Jerí Oré se dirigió hasta el local de Radiopatrulla donde permaneció aproximadamente por 40 minutos. Cerca de las 3 de la madrugada, el presidente interino volvió a Palacio de Gobierno tras su recorrido nocturno.

Con el correr de las horas, Exitosa llegó hasta la comisaría de Alfonso Ugarte para conocer al detalle la razón de la no presencia del comisario Juan Pineda. Incluso, nuestro medio pudo conocer que el jefe de la Región Policial Lima, Manuel Vidarte, llegó hasta este punto para averiguar personalmente los motivos y pedir un informe detallado de los sucesos.

De acuerdo a la información recabada, el oficial a cargo no se encontraba en su puesto ya que en esos momentos estaba liderando una serie de operativos como parte del plan 'Amanecer Seguro'.

