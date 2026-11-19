19/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno prepara un nuevo paquete de apoyo para los trabajadores pesqueros afectados por el fenómeno El Niño. La propuesta incluye bonos para pescadores artesanales y facilidades de financiamiento, mientras Produce impulsa créditos con garantías estatales y medidas tributarias para empresas perjudicadas por la emergencia climática.

¿Qué apoyo recibirán los pescadores afectados por El Niño?

El anuncio fue realizado por el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, quien explicó que las condiciones del mar están afectando la actividad pesquera y especies como la anchoveta, el calamar y el bonito. Las medidas buscan respaldar a los trabajadores y mantener las operaciones productivas del sector.

Según indicó el ministro, el paquete contempla bonos para los pescadores artesanales y facilidades para acceder al financiamiento. El funcionario indicó que el sector también coordina acciones para apoyar a las micro y pequeñas empresas de pesca, acuicultura y textil que resultaron afectadas.

"Estamos preparando un paquete de medidas dirigido a los trabajadores del sector pesquero, que contempla bonos para los pescadores artesanales y facilidades de acceso al financiamiento", indicó.

Asimismo, precisó que estas mypes contarán con opciones de crédito respaldadas por el Estado y condiciones favorables. Estos recursos están destinados a que los negocios puedan afrontar las dificultades generadas por el fenómeno El Niño y sostener sus actividades.

#EnVivo | Juan Carlos Requejo, ministro de la Producción, anunció que se aprobaron dos medidas para complementar las acciones de reactivación de los sectores pesca y acuicultura ante el impacto del fenómeno El Niño.



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Créditos por más de S/2.000 millones y facilidades tributarias

Dicho paquete supera los S/2.000 millones y ofrece tasas de interés bajas, además de garantías estatales. Está dirigido principalmente a micro y pequeñas empresas que requieren financiamiento para sostener sus actividades tras esta emergencia climática.

Requejo señaló que el programa de financiamiento fue anunciado dos semanas antes y que Produce desarrolla una campaña para informar a los negocios sobre esta alternativa. La implementación será progresiva, por lo que el ministerio busca que las empresas conozcan las condiciones y puedan aprovecharla.

Las medidas también incluyen facilidades tributarias para las empresas pesqueras afectadas por el fenómeno El Niño. Estos negocios podrán reprogramar el pago de sus obligaciones durante el tiempo del impacto climático.

El ministro explicó que los cambios en las condiciones del mar repercuten en especies de importancia para la actividad pesquera, entre ellas la anchoveta, el calamar y el bonito. Por ello, Produce articula medidas dirigidas tanto a los trabajadores como a las unidades productivas.

De tal forma, este paquete anunciado por el Gobierno contempla bonos para pescadores artesanales, el financiamiento para trabajadores, créditos superiores a S/2.000 millones y facilidades tributarias. Las medidas forman parte de la respuesta de Produce frente a los efectos del fenómeno El Niño sobre el sector pesquero.