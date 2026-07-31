Ollanta Humala: Domingo Pérez arremete contra el TC por fallo que anula la condena del expresidente

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El abogado José Domingo Pérez, cuestionó duramente al Tribunal Constitucional (TC) luego de que este anulara la condena por lavado de activos contra el expresidente Ollanta Humala, decisión que permitió su salida en libertad

José Domingo Pérez responsabiliza al TC por la liberación de Ollanta Humala

En declaraciones a Exitosa, el jurista afirmó que el TC ha adoptado una postura que favorece a diversos investigados por presuntos aportes ilícitos a campañas electorales. Según Pérez, la decisión del Tribunal Constitucional es una consecuencia del criterio aplicado anteriormente en el caso "Cócteles", proceso que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Es una consecuencia lógica del pronunciamiento que tuvo el Tribunal Constitucional en el caso 'Cócteles', que terminó favoreciendo a la señora Keiko Fujimori y a los demás acusados. Por una aplicación de similar criterio, este TC ha considerado también anular todo el proceso que se ha seguido contra el expresidente Ollanta Humala y los demás procesados", declaró.

Fiscal rechaza argumento sobre el delito de lavado de activos

Domingo Pérez también rechazó el argumento utilizado por el TC respecto a que los hechos investigados no constituían delito cuando ocurrieron.

"Eso no es cierto. Es parte de toda una tesis que han ido construyendo diversos abogados con intereses que han defendido a todos los involucrados que han recibido millonarias cantidades de dinero para el financiamiento de sus campañas políticas, hasta que han encontrado un TC moldeable a sus intereses, que es este", sostuvo.

¿Qué otros políticos serían beneficiados por el fallo del TC?

José Domingo Pérez advirtió que la decisión del Tribunal Constitucional no solo favorece a Ollanta Humala, sino que podría tener impacto en otros casos de presunto financiamiento ilegal de campañas políticas.

Entre los posibles beneficiados mencionó a la excandidata presidencial Lourdes Flores Nano, a la dirigencia del Partido Aprista Peruano y al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, además de otros actores políticos que afrontan investigaciones por lavado de activos.

Asimismo, el fiscal responsabilizó a la actual conformación del Tribunal Constitucional, elegida por el Congreso, por el cambio de criterio jurídico respecto al delito de lavado de activos.

"Esta es la posición que ha sentado este TC elegido en el Congreso del pacto mafioso. El TC anterior nunca había establecido que estos hechos no constituían delito. Tuvo que venir el pacto mafioso a elegir estos magistrados y ellos están limpiando a toda la clase política del país", afirmó.

Finalmente, las declaraciones de José Domingo Pérez se producen luego de que el TC dejara sin efecto la condena contra Ollanta Humala, un fallo que ha generado un intenso debate sobre el tratamiento de los casos vinculados por el delito de lavado de activos en el Perú.