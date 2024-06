Nicolás Lúcar tras cortocircuito en Jorge Chávez: Esto no ocurre en casa o en un colegio porque hay sistemas de control

El periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar, se mostró sumamente indignado debido a la falta de sistemas de control en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ello tras suscitarse un cortocircuito en la pista de aterrizaje que retrasó el vuelo de miles de personas que tenían a Lima como destino o escala.

En diálogo con Jesús Verde durante el programa 'Hablemos Claro', Lúcar seńaló que este tipo de situaciones no ocurren en una casa común, en una tienda, una oficina o un colegio debido que cuentan con los sistemas de control respectivos.

"Un cortocircuito no ocurre en tu casa, no ocurre en una tienda, no ocurre en una oficina, en un colegio porque hay sistemas de control. Hay sistemas para detectar y preservar los tendidos de cables frente a un contacto falso", declaró a nuestro medio.