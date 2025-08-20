Marcos López participó en empate de Copenhague por la Champions: Lateral de la selección dio un pase gol

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El único peruano que puede jugar la edición 2025-26 de la Champions League obtuvo un buen resultado. Por la ida del playoff, el Copenhague donde milita Marco López, sacó un valioso empate frente al Basel de Suiza como visitante y con un centro del lateral que propició el 1-1 definitivo.

López aportó para el empate

Por la vía del penal, el conjunto suizo se puso adelante en el marcador. Al minuto 12' el delantero Albian Ajeti fue sujetado en el área rival tras un tiro de esquina, lo que el árbitro Anthony Taylor observó y no dudó en señalar la pena máxima. El ejecutor fue el experimentado Xherdan Shaqiri, que no falló en su disparo.

Sin embargo, el equipo danés creció y ahí fue cuando el aporte de Marcos López se hizo notar. En el tiempo agregado de la primera parte, cobró un tiro libre que obligó a la estirada del golero Marwin Hitz y el despeje al córner.

El gol llegó de un centro

Con un córner corto, el lateral de la selección peruana sacó un centro desde la izquierda que cayó en el segundo palo. Debido a la mala salida del arquero suizo, el balón fue conectado de cabeza por el defensor brasileño Gabriel Pereira, que aprovechó el arco vacío para decretar la igualdad.

El centro de López que acabó en gol.

Esta ha sido la primera asistencia de López en el inicio de la temporada europea. Esto lo consigue tras siete partidos, entre las fases previas de la Champions y la Superliga de Dinamarca, Además, es la octava que el lateral de la 'blanquirroja' consigue tras su arribo a este equipo.

Copenhague se va con ventaja

El equipo danés pudo sacar un mejor resultado por la expulsión de Jonas Adjetey al minuto 82 que perjudicó al Basel. No obstante, el cuadro nórdico no tomó riesgos y pareció conforme con el resultado, dejando todo para resolverlo la próxima semana como anfitrión.

La vuelta que definirá al clasificado a la fase de liga, se jugará el próximo miércoles 27 de agosto en el estadio Parken de Copenhague a las 2.00 de la tarde (hora peruana). Al no existir diferencia de goles, la llave se la llevará el equipo que gane en los 90 minutos, de lo contrario, 30 minutos extra y si persiste la paridad, la tanda de penales.

De esta forma, Marcos López dio su primer pase gol de la temporada, en el empate de Copenhague frente al Basel de Suiza. El equipo del lateral peruano puede resolver en su cancha su pase a la fase de liga de la Champions la próxima semana.