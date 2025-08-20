Nuevos chalecos antibalas de la PNP llegarán en 2026, según el ministro del Interior

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La nueva adquisición de un lote de chalecos antibalas de la Policía Nacional del Perú (PNP) estaría llegando para enero de 2026, según estimó el ministro del Interior, Carlos Malaver.

Adquisición

Así lo informó Malaver durante su participación en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso. El funcionario detalló que el proceso de compra internacional ya fue convocado y está licitado a un proveedor no domiciliado.

Esto, bajo el contexto de la urgente necesidad de más de 120 mil efectivos a lo largo del país, ante una disponibilidad de solo 9,1373 chalecos operativos. basado en información detallada por el propio Malaver.

¡Trabajamos para fortalecer la logística y equipamiento de la @PoliciaPeru!



Ante la @Comesecperu, el ministro Malaver destacó el impulso de inversión en seguridad del Gobierno, con procesos de compra más ágiles para proteger a la PNP y a la ciudadanía. pic.twitter.com/Qplvs37FpO — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) August 20, 2025

Con esta nueva compra, se busca proteger a los uniformados en su constante lucha contra la criminalidad e inseguridad ciudadana, que constantemente viene ganando más terreno en el país.

Defiende a la PNP

El titular del Mininter, en medio de su intervención en el Parlamento, manifestó su molestia ante las constantes críticas que recibe la PNP, por parte de diversos sectores poblacionales.

Ante la comisión, cuestionó que existe una tendencia por culpar a la institución por los problemas de inseguridad ciudadana. Según su versión, siempre se responsabiliza a la unidad castrense de lo que sucede en el Perú.

En ese sentido, ejemplificó con la escasez de chalecos antibalas para graficar las limitaciones logísticas con las que los miembros de la Policía deben cumplir con sus labores. Asimismo, aseguró que en su cartera vienen impulsando más adquisiciones para romper estas brechas.

Nuevas implementaciones

Tal como informó Malaver, a partir del siguiente lunes 25 de agosto, se implementará el uso de cámaras para el uso de los agentes del orden en Lima y Callao, para cerciorar un correcto trabajo de fiscalización de las actividades de los uniformados.

Aunque, según contó, muchos se han mostrado en desacuerdo con esta nueva medida, al considerarla una especie de supervisión constante, el funcionario aseguró que esta tecnología permitirá un mayor control sobre las acciones de los policías.

Chalecos defectuosos en comisarías

El congresista Alfredo Azurín, visitó el pasado viernes 15 de agosto la comisaría de Apolo y el Escuadrón Verde. En la armería, detectó varios chalecos antibalas que tenían un número de lote del año 2004, lo que significaría que tienen más de 20 años de uso, mucho más del recomendado.

"En cumplimiento de mi labor de fiscalización visité de manera inopinada la Comisaría de Apolo y el Escuadrón Verde, donde encontré una dura realidad inaceptable: chalecos antibalas ROTOS y VENCIDOS con más de 15 y hasta 20 años de antigüedad", manifestó el legislador en su cuenta de X.

De esta manera, se conoció que el nuevo lote de chalecos antibalas de la PNP llegarán el próximo año 2026, en enero, según informó el ministro del Interior, Carlos Malaver.