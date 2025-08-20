Paro de transportistas: Universidades anuncian clases virtuales para el 21 de agosto

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Debido a la convocatoria a paralización de parte de diversos gremios de transporte formal de Lima y Callao las universidades vienen comunicando que por el 21 de agosto sus clases se desarrollarán de manera virtual.

¿Qué universidades son?

Aunque el Ministerio de Educación aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el desarrollo de clases el jueves 21 de agosto, algunas universidades ya vienen tomando las medidas correspondientes para no perjudicar el desarrollo de sus actividades. La medida se da por tratarse de un paro de 24 horas.

Hasta el momento las casas de estudios superiores que han suspendido sus clases presenciales por el paro y pasan a la virtualidad son:

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Universidad del Pacífico

Universidad Marcelino Champagnat

Universidad Católica Sedes Sapientiae

Comunicado de Universidad Católica Sedes Sapientiae

Universidad de Lima

Sobre el paro de transportistas, comunicamos lo siguiente: pic.twitter.com/DSx6mRQTBB — Universidad de Lima (@udelima) August 20, 2025

En cuanto a los colegios se espera que en las próximas horas se pronuncie la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la Dirección Regional del Educación del Callao (DREC) para que los centros educativos públicos adopten medidas. En el caso de los privados, serán las propias instituciones las que podrán tomar una medida autónoma.

Se sabe que los servicios de transporte público como el Metropolitano, Buses alimentadores, Corredores complementarios, la Línea 1 del Metro de Lima, la Línea 2 del Metro de Lima y el Servicio de AeroDirecto atenderán con normalidad.

Paro para el 21 de agosto ¿Qué se sabe?

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, Martín Valeriano, ratificó la convocatoria a paro para este 21 de agosto, pese a que el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, aseguró que no habría.

"Rechazamos lo dicho por el ministro de Transportes, César Sandoval, cuando hace mención a que está conversando con los gremios. Entiendo que los dirigentes que el día de hoy se han reunido con el ministro no son los convocantes, los convocantes son la unidad gremial de Lima y Callao que acatarán el paro del jueves. El paro va porque tiene que ir", aseguró.

Como bien se sabe, la causa del paro son los altos índices de extorsión y sicariato del que vienen siendo víctimas los transportistas desde hace un año. Lo que se busca es exhortar al Ejecutivo a unirse para dar solución a este problema que desangra al país. Es por esta medida que, las universidades privadas vienen anunciando clases virtuales para el jueves 21 de agosto.