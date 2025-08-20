Indecopi sanciona a Real Plaza Trujillo: Multa por más de medio millón de soles por no acatar medidas tras caída de techo

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), impuso una multa de 100 UIT, equivalente a S/ 535, 000 a la empresa Real Plaza S.R.L. Esta medida hacia el centro comercial ubicado en Trujillo, sirve como respuesta al incumplimiento de las medidas que se dictaron tras la caída del techo en el patio de comidas.

Medidas tras el accidente

De acuerdo a la institución, la sanción fue impuesta mediante la Resolución Final N° 0590 - 2025/INDECOPI-LAL. En dicha orden se explica que el centro comercial no habría acreditado de manera total el cumplimiento de los mandatos establecidos para proteger a las víctimas afectadas por la tragedia de aquel 21 de febrero. La institución ordenó una serie de medidas cautelares, las cuales eran de cumplimiento obligatorio.

"Como se recuerda, entre las medidas cautelares por la referida Comisión tras el lamentable hecho se dispuso: el cierre temporal del establecimiento, la cobertura de gastos médicos de las víctimas, el pago de gastos de sepelio de los fallecidos y la identificación de posibles afectados indirectos", indicó la entidad reguladora

Asimismo, Indecopi resaltó que pese a que el cierre se mantiene vigente, la empresa no acreditó de forma adecuada el cumplimiento de los mandatos previos que se le había impuesto, siendo esta la razón de la pena económica. Además, la institución señaló que la multa coercitiva tiene como meta poder garantizar la ejecución de las medidas de protección dictadas.

Incremento de la deuda

Indecopi, reiterando en su compromiso para amparar a las víctimas del fatídico accidente señalando en la resolución que si en caso persiste en el incumplimiento de no presentar documentos, y no pagar la multa coercitiva se duplicará hasta llegar a 200 UIT.

"Informar a Real Plaza S.R.L. que, en caso persista en el incumplimiento del referido mandato, se duplicará sucesivamente el monto de la multa impuesta en esta resolución hasta el limite de 200 UIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor", señaló la entidad.

La entidad resaltó que este tipo de sanciones no admite una apelación y que exige en su totalidad que el Real Plaza responda. Indecopi reiteró que el proceso de supervisión continuará asegurando que se evaluará el cumplimento efectivo de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del consumidor.