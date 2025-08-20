Este es el nuevo requisito de EE.UU. para obtener la 'green card' americana

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El gobierno de Estados Unidos a través del USCIS ha planteado una nueva forma de control y determinación para acceder a la ciudadanía americana. Conoce el requisito de tener 'buen carácter moral' para acceder la 'green card' y los otros requerimientos en la siguiente nota.

'Buen carácter moral'

El pasado 15 de agosto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) emitió una nueva resolución que entre, todos los factores, evaluará de forma integral el comportamiento del extranjero que busque obtener la ciudadanía americana. En el documento se lee:

"Quienes solicitan la naturalización deben demostrar que han sido y siguen siendo personas de buen carácter moral. Implica una evaluación integral del comportamiento del extranjero, su adhesión a las normas sociales y sus contribuciones positivas que demuestran afirmativamente su buen carácter moral", sentencian.

Con este nuevo requerimiento buscan tener una selección más "holística" y no 'una revisión mecánica y superficial' que solo evalúa que el aspirante no cuente con irregularidades. En el mismo memorándum indican las conductas o acciones descalificantes como:

Prohibiciones permanentes: asesinato, delito grave con agravantes, persecución, genocidio, violaciones graves de la libertad religiosa.

Prohibiciones condicionales: infracciones con sustancias, dos o más condenas por conducir bajo la influencia del alcohol, declaración falsa de ciudadanía estadounidense, votación ilegal.

Cualquier otro acto contrario al comportamiento promedio de los ciudadanos: acciones incompatibles con la responsabilidad cívica dentro de la comunidad por más que puedan ser legales.

Al evaluar actos que son ilegales o contrarios al comportamiento promedio de los ciudadanos de la comunidad en la que reside.

Además, el USCIS revisará toda la documentación disponible e interrogará a los aspirantes sobre las circunstancias específicas de sus acciones.

Criterios adicionales para acceder a la ciudadanía

Dentro de los factores positivos para solicitar la naturalización americana, el USCIS priorizará una mejor evaluación para los extranjeros que cumplan con los siguientes requisitos:

Participación y contribuciones comunitarias sostenidas en territorio estadounidense.

Cuidado, responsabilidad y vínculos familiares en Estados Unidos.

Nivel educativo con pruebas.

Historial y logros laborales estables y legales.

Tiempo de residencia legal en el país americano.

Cumplimiento de obligaciones tributarias y responsabilidad financiera dentro de Estados Unidos.

Con el nuevo requisito para acceder a la ciudadanía americana y obtener la ansiada 'green card' se deberá cumplir con tener un buen carácter moral, una medida un tanto objetiva como subjetiva que determinará la aprobación final de la residencia.