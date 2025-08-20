Paro de transportistas: ATU confirma funcionamiento del Metropolitano y otros servicios de transporte para este 21 de agosto

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima y Callao vivirán un nuevo paro de transporte urbano que está programado para este jueves 21 de agosto. Los gremios de transporte toman esta medida de protesta contra la ola de criminalidad que aqueja a los peruanos y ante la ineficiencia del Gobierno para contrarrestar esta problemática. Al respecto de ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se pronunció.

ATU emite comunicado ante paro de transportistas

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un comunicado en su cuenta oficila de 'X' (antes Twitter) en el que detalla a la ciudadanía cuáles serán los horarios en los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao así como el del AeroDirecto.

En el primer punto de la misiva la ATU indicó que las unidades de transporte público funcioanarán con el total de su capacidad.

"Los servicios de Metropolitano, de los corredores complementarios, de las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao y el AeroDirecto funcionarán al 100% de su capacidad, a fin de garantizar la movilidad de los ciudadans", se lee al inicio.

🔴 #COMUNICADO | Ante el paro convocado por un sector de transportistas para el jueves 21 de agosto, la ATU informa a los ciudadanos lo siguiente. pic.twitter.com/yOlArwvGT4 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 20, 2025

Posteriormente, indicaron que en el caso del Metropolitano, su servicio funcionará desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Asimismo, los buses alimentadores operarán desde las 5 de la mañana hasta la medianoche.

Además, los corredores complementarios operarán en el horario de 5 de la mañana a 11 de la noche. Por su parte, la Línea 1 del Metro atenderán desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. En tanto, la Línea 2 funcionará desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y el servicio de AeroDirecto funcionará las 24 horas.

Seguimiento al desarrollo de operaciones

En un tercer punto, la ATU indicó que realizarán un seguimiento al desarrollo de las operaciones de los sistemas de transporte en mención a fin de atender a los usuarios oportunamente.

De igual manera, acotó que habrá una coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) para brindar la seguridad en estaciones y terminales, en resguardo de los usuarios. Además, señalan que el personal de la ATU estarán distribuidos en diferentes puntos de Lima y Callao.

De esta manera, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó el funcionamiento del Metropolitano y otros servicios de transporte al 100% de su capacidad, además de establecer sus horarios.