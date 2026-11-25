25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El último mes del presente año traerá más oportunidades para descansar y organizar actividades familiares antes de recibir el 2027. Dos fechas del calendario nacional además de Navidad, permitirán a los trabajadores alejarse de la rutina laboral. Conoce cuáles son las fechas y el motivo detrás de la medida.

¿Cuáles son los otros dos feriados además de Navidad?

A pocos días del mes de diciembre, la ciudadanía se mantiene a la expectativa por las fechas que les permitirán descansar, alistar las maletas y emprender un viaje por el interior del país o simplemente pasar un momento agradable al lado de sus amigos y familiares.

Si bien el 25 de diciembre es feriado a nivel nacional, pocos saben que además de ese día existen otros dos más en el calendario peruano, precisamente en las primeras semanas de ese mes, que beneficiarán tanto a trabajadores del sector público como del privado.

Se tratan del martes 8 y miércoles 9 de diciembre. Lo particular es que estas dos fechas estarán ubicadas de manera consecutiva, por lo que muchas personas podrán organizar sus actividades con anticipación y aprovechar mejor el tiempo libre.

¿Por qué serán feriados el 8 y 9 de diciembre a nivel nacional?

Los feriados del 8 y 9 de diciembre son reconocidos por el Decreto Legislativo 713, que regula los descansos remunerados de los trabajadores del régimen laboral privado. La norma establece que se celebran en sus respectivas fechas y que los trabajadores tienen derecho a recibir su remuneración ordinaria sin necesidad de prestar servicios.

El motivo detrás de estos días libres a nivel nacional, son los siguientes:

8 de diciembre : este feriado corresponde al Día de la Inmaculada Concepción, una celebración religiosa de gran importancia para la comunidad católica.

: este feriado corresponde al una celebración religiosa de gran importancia para la comunidad católica. 9 de diciembre: conmemora la Batalla de Ayacucho, acontecimiento histórico ocurrido en 1824. Este enfrentamiento fue decisivo para consolidar la independencia del Perú.

Fin de semana largo en diciembre 2026: ¿desde cuándo?

Según el calendario oficial, el viernes 25 de diciembre será feriado nacional por Navidad, por lo que, sumado al sábado 26 y domingo 27, se conformará un descanso de tres días consecutivos para quienes tienen libres los fines de semana. El último fin de semana largo de 2026 estará compuesto por las siguientes fechas:

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado nacional).

de diciembre: Navidad (feriado nacional). Sábado 26 de diciembre: descanso habitual para quienes tienen jornada de lunes a viernes.

de diciembre: descanso habitual para quienes tienen jornada de lunes a viernes. Domingo 27 de diciembre: descanso semanal.

De esta manera, diciembre de 2026 ofrecerá tres oportunidades para descansar antes de despedir el año y recibir el 2027. Pues bien, serán feriados nacionales los días 8, 9 y 25 de ese mes que muchos esperan, especialmente para celebrar Navidad.