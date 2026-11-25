25/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Senado de la República debatirá este viernes 27 de noviembre el pedido del Poder Ejecutivo, a fin de que se autorice el viaje a Colombia de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi, previsto para el 3 de diciembre.

El debate fue agendado luego de la sesión que sostuviera esta mañana la Junta de Portavoces del Senado, bajo la conducción de su primer vicepresidente Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular).

(Noticia en desarrollo...)