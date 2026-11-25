25/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, señaló que resulta importante que el Estado peruano mantenga vínculos diplomáticos con todos los países acreditados en territorio nacional.

El pronunciamiento se produjo tras ser consultado sobre las recientes declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori respecto al mandatario de China, Xi Jinping, a quien calificó como un líder fuerte.

Postura diplomática sobre los vínculos internacionales del Perú

Al referirse a los comentarios emitidos por la jefa de Estado sobre el gobernante asiático, el diplomático estadounidense sostuvo que el establecimiento de lazos con diversas naciones constituye parte natural del desarrollo de la política exterior y del proceso internacional.

En esa línea, Navarro respaldó que la presidenta Keiko Fujimori sostenga relaciones fluidas con los distintos gobiernos que cuentan con representación diplomática acreditada en el país, sin establecer objeciones a la apertura bilateral con otras potencias.

Durante sus declaraciones a la prensa, el embajador evitó cuestionar o emitir críticas respecto a los calificativos empleados por la mandataria peruana para describir al líder chino, manteniendo una postura institucional enfocada en la dinámica regular de las relaciones exteriores.

De este modo, el representante del Gobierno estadounidense reiteró la relevancia de que el Perú conserve canales de diálogo y cooperación con la comunidad internacional en su conjunto dentro del marco diplomático vigente.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Tras el mensaje de Keiko Fujimori dirigido a Estados Unidos, China y la comunidad internacional, el embajador de EE. UU. en Perú, Bernie Navarro, destacó la importancia de que la presidenta mantenga relaciones diplomáticas con todos los países acreditados en el Perú. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 25, 2026

Cooperación bilateral y tecnología para infraestructura penitenciaria

En otro momento de su intervención, el embajador Bernie Navarro anunció que Estados Unidos mantiene la disposición de brindar tecnología y asistencia técnica especializada para apoyar la construcción de establecimientos penitenciarios en el Perú, como parte de las acciones conjuntas contra la inseguridad ciudadana.

Según explicó el funcionario diplomático, su país dispone de sistemas de construcción modular diseñados para edificar centros penitenciarios en plazos más reducidos en comparación con los métodos tradicionales. Asimismo, indicó que esta infraestructura ya fue ofrecida anteriormente a otras naciones donde registró resultados eficaces.

No obstante, Navarro precisó que las autoridades peruanas aún no han determinado el modelo constructivo específico que implementarán ni los alcances concretos de la participación que tendrá el Gobierno estadounidense en dicho proyecto.

El representante diplomático detalló que el proceso se encuentra actualmente en una etapa preliminar de planificación interna por parte del Estado peruano para definir sus objetivos en materia penitenciaria, razón por la cual los detalles técnicos del eventual respaldo todavía no han sido materia de discusión bilateral.

En ese sentido, el embajador Bernie Navarro reafirmó la disposición de Estados Unidos para colaborar con el Perú tanto en el fortalecimiento de sus capacidades de seguridad ciudadana como en el respeto a la dinámica soberana de sus relaciones diplomáticas internacionales.