Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: Reportan demoras en salida de pasajeros durante marcha blanca

El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez ya inició operaciones con la llegada de su primer vuelo internacional desde Buenos Aires. Sin embargo, durante esta marcha blanca, se han reportado demoras en la salida de pasajeros, lo que ha generado diversas reacciones entre los usuarios.

Nuevo aeropuerto inició su 'marcha blanca'

El nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez recibió su primer vuelo desde Buenos Aires a las 8:00 p.m. del jueves, dando inicio a la marcha blanca. Esta etapa de ensayos servirá para asegurar que todo esté listo de cara a la inauguración oficial fijada para el 1 de junio.

Catalogado como la primera ciudad aeroportuaria de América Latina, el nuevo Jorge Chávez se levanta con una infraestructura que triplica al antiguo terminal.

Además del terminal de pasajeros, cuenta con espacios para carga, hangares, oficinas, depósitos, hoteles, estacionamientos y comercios, extendiéndose sobre un área equivalente al distrito limeño de Miraflores.

Aunque la infraestructura del nuevo aeropuerto es imponente, los primeros usuarios y acompañantes señalaron algunos inconvenientes durante esta etapa inicial. Las principales observaciones fueron las largas esperas, la poca cantidad de personal y la falta de señalética adecuada para guiarse en el interior del terminal.

Reportan demoras en salida de pasajeros

Diversos viajeros y quienes esperaban a sus seres queridos en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez compartieron lo vivido. Entre ellos, una joven que esperaba a su hermana relató:

"Estoy esperando ya dos horas, dos horas que han llegado. Espero que salgan rápido (...) ya llegaron hace 2 horas, 4:40 por ahí, y bueno, se están demorando un poco en salir. Algunos pasajeros comentaron que había poco personal de atención. Asumo que por eso se están demorando tanto en salir".

Asimismo, añadió: "Por ser marcha blanca pueden tener algunos tipos de errores, pero tienen que mejorar el tiempo de espera. En el aeropuerto normal no es tanto. Veo que acá falta también la orientación, no es buena. Me han dado mala orientación al momento de ingresar y, bueno, la señalización para llegar a los puntos también falta".

Por su parte, un ciudadano mexicano que llegó en uno de los vuelos iniciales destacó la modernidad del nuevo aeropuerto, aunque también apuntó a ciertos problemas:

"Está muy bien, está más grande, solo que siento que hizo falta más empleados para el momento de migración. Hubo un pequeño cuello de botella. Sin embargo, todo me pareció bien, en estructura está bien, solamente falta esa parte".

Durante esta marcha blanca en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, se han reportado demoras en la salida de pasajeros y algunas deficiencias operativas. Si bien se reconoce la magnitud y modernidad de este terminal, estos primeros días permiten identificar áreas que deben ser ajustadas antes de la inauguración oficial.