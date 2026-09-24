Marina de Guerra advierte nuevos oleajes anómalos para este fin de semana

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos en el litoral peruano para este fin de semana.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 36-26 de la DHN, este fenómeno estará presente de la madrugada del sábado 26 hasta el lunes 28 de septiembre. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso si es que piensas viajar a una de las regiones costeras que estará bajo alerta.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN emitidas en su reporte de fecha 24 de septiembre, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el arribo de oleaje ligero del suroeste será desde la madrugada del sábado 26 de septiembre.

En el caso del litoral centro, de la zona al sur de Salaverry hasta Chancay, el oleaje de nivel ligero del suroeste se registrará a partir de la mañana del sábado 26 de setiembre.

Con referente al área marítima correspondiente desde el sur de Chancay hasta la región Tacna, la Dirección de Hidrografía y Navegación informó que las condiciones del mar serán normales durante todo este fin de semana.

Cabe precisar que, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas, según los pronósticos de la Marina de Guerra.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales, locales, capitanías de uerto y empresas de la comunidad acuática a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, exhortaron a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.