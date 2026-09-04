Gobiernos Regionales exigen convocar un Consejo de Estado ante fenómeno El Niño y recorte presupuestal

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) emitió un pronunciamiento este viernes 4 de septiembre en el que exige a la presidenta Keiko Fujimori la convocatoria urgente del Consejo de Estado Regional. El pedido se sustenta en tres factores críticos: la inminente emergencia del Fenómeno El Niño, el incremento de la inseguridad ciudadana y el drástico recorte presupuestal proyectado para el año 2027.

Denuncian recorte presupuestal

Según el documento, el ajuste equivale a una reducción del 18.7 % en el presupuesto de inversiones, lo que representa S/ 2,773 millones menos para los gobiernos regionales. La ANGR denunció que este recorte ha sido aplicado de manera exclusiva a las regiones, llegando en algunos casos a ajustes del 100 % en los Recursos Ordinarios.

Los gobernadores alertaron que esta medida provocará la paralización de obras estratégicas actualmente en ejecución, responsabilizando directamente al gobierno nacional por las consecuencias y los posibles conflictos sociales que puedan surgir. "No queremos heredar a las nuevas autoridades regionales obras que terminen paralizándose", enfatiza el comunicado.

Comunicado de la ANGR.

Falta de diálogo y reclamo de descentralización

El pronunciamiento también cuestiona la actitud del gabinete ministerial, al que acusan de mantener una marcada desconexión con las demandas urgentes de la población. Los gobernadores alegaron que son autoridades elegidas democráticamente, a diferencia de los ministros que ocupan cargos de designación desde la Presidencia, y exigieron un diálogo horizontal que respete la descentralización.

La ANGR defendió su capacidad de gestión destacando que han alcanzado un promedio histórico superior al 90 % de ejecución presupuestal, han financiado patrulleros y equipamiento para la Policía Nacional —pese a no ser una competencia directa— y continúan ejecutando obras de prevención frente al Fenómeno El Niño.

Invocación final

El comunicado concluye con una invocación al Ejecutivo para retomar la "verdadera coordinación intergubernamental", advirtiendo que ninguna política de Estado puede sostenerse ignorando a las autoridades regionales. "El Perú se construye desde sus territorios y en democracia", remarcó la asamblea.

La exigencia de los gobernadores coloca al Ejecutivo en un escenario de presión política: por un lado, la urgencia de atender la emergencia climática y la inseguridad; por otro, la necesidad de recomponer la relación con las regiones tras un recorte presupuestal que amenaza con detener proyectos clave.