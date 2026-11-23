23/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Hernán Barcos anotó de penal en la goleada de Sporting Cristal por 4-1 ante Cienciano, pero la victoria no fue suficiente para conquistar el Torneo Clausura 2026. Tras el encuentro, el delantero lamentó que el cuadro celeste dejara escapar puntos durante el campeonato, cuando todavía dependía de sus propios resultados para alcanzar el título.

Barcos recordó el empate que complicó a Cristal

'El Pirata' reconoció que los rimenses tuvieron oportunidades para quedarse con el Clausura, pero algunos resultados terminaron perjudicando sus aspiraciones. El atacante expresó su tristeza por el desenlace y señaló que el equipo cometió errores que le impidieron alcanzar el objetivo.

"Duele porque en algún momento dependía de nosotros. Perdimos chances y cuando dependes de los demás pasan estas cosas", sostuvo.

El delantero también recordó el empate frente a ADT en Tarma, donde Sporting Cristal recibió un gol en los últimos minutos y dejó escapar dos puntos. Barcos consideró que ese encuentro fue fundamental en la definición del torneo, debido a que los celestes necesitaban sumar para mantenerse en la pelea.

"El partido en Tarma fue fundamental porque nos empatan en el último minuto con una pelota aislada. Siempre se puede mejorar", señaló.

"Mi contrato termina ahora en diciembre pero nos juntaremos a ver qué quiere Cristal. Jugaré por lo menos un año más. Sabemos que cuando dependes de los demás pasan estas cosas" Hernán Barcos, jugador Sporting Cristal https://t.co/l58d4H2UQ4 November 23, 2026

El resultado en Tarma condicionó la recta final del Clausura para el equipo dirigido por el comando técnico celeste. En la última jornada, Cristal ganó en casa, pero terminó por detrás de Sport Huancayo, que se quedó con el campeonato al sumar 37 unidades, frente a los 35 puntos de los rimenses.

El Pirata habló sobre su futuro en Sporting Cristal

Además de su análisis sobre el campeonato, Barcos se refirió a su continuidad en el cuadro celeste para la próxima temporada. El atacante precisó que su contrato termina en diciembre y que deberá reunirse con la dirigencia para conocer qué planes tienen respecto a su permanencia en el club.

"Seguro vamos a hablar, pero mi contrato acaba en diciembre. Veremos qué es lo que quiere Cristal", acotó.

Barcos marcó la distancia ante Cienciano

El delantero también manifestó que pretende continuar jugando fútbol durante el 2027, por lo que su futuro profesional todavía está pendiente de conversación. El Pirata cerró el Clausura con un gol ante Cienciano y a la espera de definir su situación contractual con los rimenses.

Sporting Cristal terminó el torneo en el segundo lugar, con 35 puntos, y quedó sin el título del Clausura, que finalmente ganó Sport Huancayo. El empate en Tarma y los puntos perdidos durante el campeonato quedaron entre los resultados que Barcos recordó tras el cierre de la temporada.