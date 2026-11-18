18/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco del segundo día de debates del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el Año Fiscal 2027, los ministros de Estado expusieron los pliegos de egresos de sus respectivos sectores ante el Pleno del Congreso de la República.

La sesión que empezó pasada las 10:00 a. m. de hoy, miércoles 18 de noviembre, tuvo al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, como representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, en lugar de Luis Galarreta, quien está a cargo del Despacho Presidencial ante el viaje a China y Japón de la mandataria Keiko Fujimori.

Presupuesto de la PCM asciende a S/4 480 millones

Los 19 ministros de Estado expusieron los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances en la ejecución del presupuesto del año en curso, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 72 del Reglamento del Congreso.

En ese sentido, señaló ante el presidente del Congreso, Miguel Torres Morales, y de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, más los 107 diputados y 47 senadores, que la propuesta del sector asciende a S/4 480 millones , de los cuales S/2 500 millones corresponden a gasto corriente y S/ 1980 millones a gasto de capital.

De este último monto, acotó, que S/1 754 millones corresponden a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entidad que priorizará proyectos para cerrar brechas de infraestructura y reducir los riesgos asociados a las lluvias intensas del fenómeno El Niño.

Entre las principales metas para el 2027, Belaúnde Llosa destacó que la PCM prevé participar en 2 000 procesos de diálogo y atender el 80 % de las alertas tempranas de conflictos sociales.

Asimismo, proyectó brindar cerca de 5,9 millones de atenciones a través de los canales de Mejora de Atención al Ciudadano (MAC) y que 1 000 entidades implementen el modelo simplificado de integridad pública.

Programación de los debates parlamentarios

Según lo informado por el Poder Legislativo, el cronograma de debates parlamentarios se llevarán a cabo hasta el viernes 20 de noviembre, en cumplimiento de lo que señalan los artículos 71 y 72 del Reglamento del Congreso, los cuales se menciona a continuación:

Miércoles 18:

-Sustentación de los pliegos de egresos de los sectores ministeriales; así como de los titulares de organismos autónomos (Corte Suprema, Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones y Defensoría del Pueblo).

Jueves 19

-Debate parlamentario (Senado y Cámara de Diputados)

Viernes 20:

-Sustentación de texto final

-Intervención del primer ministro para dar su aceptación o disconformidad con el proyecto de Ley de Presupuesto.

-Votación de los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero.

De esta manera, continúa llevándose a cabo los debates parlamentarios para el presupuesto del sector público del próximo año.