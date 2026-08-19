EsSalud denuncia transferencias no autorizadas por S/ 1.4 millones en Lambayeque

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Red Prestacional Lambayeque de EsSalud detectó cinco transferencias bancarias no reconocidas desde una cuenta institucional. Las operaciones fueron realizadas el 14 de agosto y representan S/1,406,991.00. La entidad presentó denuncias y pidió a Scotiabank investigar los movimientos para recuperar los fondos institucionales de EsSalud.

EsSalud informó que tomó medidas inmediatas luego de identificar las operaciones. El caso fue comunicado al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú, mientras la institución financiera recibió un reclamo urgente. La entidad busca esclarecer cómo se efectuaron las transferencias y determinar quiénes resultan responsables.

Denuncias y pedido a Scotiabank

Las cinco operaciones fueron realizadas desde una cuenta institucional de la Red Prestacional Lambayeque. EsSalud solicitó a Scotiabank bloquear las cuentas involucradas e investigar las transacciones. El objetivo señalado es recuperar el dinero que fue transferido sin autorización, según el comunicado oficial difundido.

"EsSalud colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Asimismo, ha realizado acciones inmediatas formulando denuncias ante el Ministerio Público y la Policía Nacional, además de presentar un reclamo urgente ante la entidad bancaria Scotiabank, solicitando investigar las operaciones realizadas", publicó.

La institución informó que las denuncias buscan que las autoridades investiguen las transferencias y establezcan las circunstancias en que fueron realizadas. Hasta ahora, el comunicado difundido no identifica públicamente a los responsables directos. EsSalud señaló que continuará colaborando con las autoridades durante las diligencias correspondientes.

Investigación administrativa interna

Además de las acciones legales y bancarias, EsSalud comunicó el caso a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Red Prestacional Lambayeque. Esta instancia deberá realizar las acciones administrativas correspondientes, de acuerdo con el comunicado difundido por la entidad sobre las operaciones detectadas.

EsSalud precisó que sus bienes patrimoniales cuentan con pólizas de seguros contra todo riesgo y siniestro. Sin embargo, indicó que esas coberturas no cubrirían una posible negligencia. La institución informó este punto mientras continúan las acciones destinadas a esclarecer las circunstancias del movimiento bancario reportado.

La Red Prestacional Lambayeque informó que continuará colaborando con las autoridades para esclarecer las transferencias bancarias no autorizadas. El objetivo comunicado es identificar a los responsables y procurar la recuperación de S/1,406,991. El caso permanece bajo investigación tras las operaciones detectadas en agosto.

Las medidas adoptadas incluyen denuncias ante la Fiscalía y la PNP, un reclamo ante Scotiabank y acciones administrativas internas. EsSalud mantiene como objetivo recuperar el dinero involucrado y esclarecer las transferencias bancarias no autorizadas detectadas en la Red Prestacional Lambayeque durante agosto reciente.