¡Unión tecnológica! Samsung se junta con Spotify en alianza que promete cambiar la forma de escuchar música

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

En el contexto de la masificación tecnológica, la marca internacional Samsung anuncio una alianza estratégica con Spotify, una de las plataformas de música más requeridas por los usuarios.

Esta estrategia esta dirigida para América Latina y tiene como finalidad, reforzar la experiencia de música en los dispositivos móviles.

Alianza para los consumidores

Por eso, como parte de esta alianza en favor del usuario, las personas que compren equipos de la nueva línea "Galaxy A" van a poder acceder hasta a tres meses de Spotify Premium sin ningún costo adicional.

La propuesta tiene como objetivo posicionar la música en el centro de la experiencia del usuario, integrándola de manera más fluida en el uso diario de los smartphones.

Asimismo, los modelos incluidos en esta promoción son el Galaxy A57, Galaxy A37, Galaxy A1 y Galaxy A07, dispositivos con los que la marca apuesta por ofrecer mayor conectividad y personalización.

#DeInnovación Nueva serie Galaxy A llega con Spotify Premium incluido



Los usuarios que adquieran los nuevos dispositivos de la serie Galaxy A podrán acceder a hasta tres meses de Spotify Premium sin costo adicional.https://t.co/2XgkMYqYmU pic.twitter.com/e9qPPGcPU1 — @Cultura_ES (@Cultura_DES) April 25, 2026

¿Cómo aprovechar el beneficio?

Para acceder a este beneficio y recibir Spotify Premium, se deben seguir una serie de pasos.

Adquirir un dispositivo Galaxy A: Galaxy A57, Galaxy A37, Galaxy A17 o Galaxy A07

Acceder a la aplicación Samsung Members

Buscar la oferta disponible en la plataforma en la pestaña de "Beneficios"

Crear o acceder a una cuenta de Spotify

Activar el beneficio dentro del período promocional (abril de 2026 a abril de 2027)

El servicio que ofrece Spotify Premium, cuenta con más de 290 millones de suscriptores a nivel global. Algunas de sus principales ventajas son: disfrutar de música sin anuncios, descargar contenido para escucharlo sin conexión, entre otras.

Estas funciones buscan acompañar al usuario en distintos momentos del día, con una escucha continua que ayuda al algoritmo a mejorar las recomendaciones al consumidor.

Con esta propuesta, Samsung refuerza su estrategia de ofrecer experiencias más completas, integrando herramientas y servicios que se adapten a las rutinas, generando preferencias de los usuarios.

En ese sentido, esta alianza entre Samsung y Spotify marca un paso importante en la evolución de la experiencia móvil en América Latina, al apostar por un ecosistema más integrado y centrado en el entretenimiento.

La incorporación de beneficios como Spotify Premium no solo añade valor a los dispositivos Galaxy A, sino que también responde a las nuevas demandas de los usuarios, quienes buscan mayor personalización en su día a día.

De esta manera, la música se consolida como un elemento clave dentro del uso recurrente mediante los dispositivos móviles que forman parte importante en la comunicación de la población.