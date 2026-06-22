Hermano de Paul Michael es intervenido en operativo contra banda de robo de celulares

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un operativo policial ejecutado por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) culminó con la intervención de Maycol Orlando Rodríguez Belliza, hermano del controvertido cantante, Paul Michael. Las autoridades investigan a los detenidos por su presunta participación en la banda criminal denominada 'Los Terribles de Breña'.

Detalles de la investigación y operatividad policial

La intervención ocurrió se dio en un inmueble situado en el jirón Zorritos, donde los agentes incautaron 31 celulares, una laptop y un vehículo. Estas pruebas fueron trasladados a la sede policial para realizar las pericias tecnológicas necesarias que permitan esclarecer las actividades ilícitas investigadas.

Según las pesquisas preliminares de la Policía Nacional del Perú (PNP), la organización operaba mediante el robo de celulares de alta gama. Asimismo, los delincuentes utilizaban la información privada contenida en los teléfonos para contactar a los familiares de las víctimas con el fin de exigirles pagos extorsivos.

Junto al hermano del artista, los intervenidos permanecen bajo custodia policial mientras que el Ministerio Público recaba pruebas que determinen las responsabilidades penales. Las otras cuatro personas detenidas son:

Jorge Novoa Pereda

Jhaziel Paredes Bracamonte

Giovanni Loayza Tume

Anderson Pereda García

La versión de la familia sobre la detención

La popular 'Tía Lisura', familiar del chico reality, brindó declaraciones en el pódcast 'Eso Háblalo', donde negó cualquier vínculo de su sobrino con la supuesta banda. Ella sostuvo que la presencia del joven en el lugar fue producto de una casualidad fortuita.

"Todo es mentira, tranquilo, lo botaron, hubo una mala confusión", señaló su tía.

Asimismo, la familiar también enfatizó que la llegada de las autoridades policiales al lugar del operativo habría sido originada inicialmente por una denuncia vecinal relacionada con ruidos molestos. Según esta versión, el suceso terminó con la intervención de todas las personas presentes durante el procedimiento realizado.

La situación jurídica de los implicados sigue bajo análisis de las autoridades competentes en la capital. Los equipos electrónicos incautados y la camioneta decomisada están en proceso de verificación legal para confirmar si formaron parte de los delitos de robo y extorsión que fueron denunciados.

La actual labor de la PNP y el Ministerio Público es fundamental para esclarecer si el hermano del nuevo jale de 'Esto es Guerra', Paul Michael, tiene responsabilidad en el caso de la banda criminal, el robo de celulares y la extorsión a los ciudadanos, dentro de las investigaciones judiciales en curso.