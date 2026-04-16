Osiptel informa que solo dos operadoras cumplen nivel mínimo en atención de reclamos móviles

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el más reciente informe realizado por Osiptel, los resultados arrojaron que de las cuatro principales empresas operadoras del servicio público móvil que se manejan en el país, solo dos cumplen con el mínimo en atención de reclamos móviles.

Asimismo, estas dos empresas operadoras superaron el informe con la nota mínima de 15 tomando en consideración la atención de los reclamos presentados por los usuarios en el transcurso del segundo semestre del 2025.

Esta información fue la arrojada en el Ranking de Desempeño en la Atención de Reclamos del Servicio Público Móvil, elaborado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

La finalidad del Ranking de Desempeño es examinar el desempeño de las operadoras móviles tomando en cuenta seis categorías clave en la atención al usuario y el poder de resolución.

Seis categorías claves

Las categorías que se utilizaron para medir la muestra de resultados fueron: incidencia de reclamos, solución anticipada de reclamos, motivación de la resolución, rapidez para resolver (tiempo de resolución), incidencia de apelaciones fundadas e incidencia de quejas fundadas.

Resultados del ranking

De acuerdo a los hallazgos, la empresa Claro se mantuvo en el primer lugar del ranking y elevó su calificación de 17.5 a 18.1 entre el primer semestre y segundo semestre de 2025. Sin embargo, requiere mejorar en rapidez para resolver.

Por su parte, Entel alcanzó el segundo lugar con una nota de 15.4, superando por primera vez la valla mínima. La empresa mejoró su posición tras destacar en varios indicadores pero debe mejorar, principalmente, en rapidez para resolver y apelaciones fundadas.

En tercer lugar, se situó Movistar con un avance en su puntaje tras pasar de 13.7 a 14.0. No obstante, no logró llegar a la meta por su bajo desempeño incidencia de reclamos y motivación de resolución.

Comparación al año pasado

Entre enero y diciembre de 2025, los usuarios del servicio público móvil presentaron alrededor de 752 000 reclamos ante las empresas operadoras, un ligero aumento respecto a lo alcanzado en 2024.

Este ranking, es de suma importancia porque verifica los procesos en los servicios que están presentes en el día a día de los ciudadanos, velando para que la atención sea óptima.

En conclusión, la transparencia de Osiptel ayuda a que los usuarios tomen en consideración esta data al momento de elegir el servicio de una empresa operadora móvil, según la gestión en sus reclamos y los aspectos que se evalúan.