Osiptel bloqueará HOY 120 000 celulares con IMEI alterado: ¿Qué hacer si te llega el SMS de cancelación de línea?

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) bloqueará desde hoy, martes 28 de abril, 120 000 celulares que no se encuentren en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que tengan el IMEI alterado producto del 'reflasheo'.

Tal como fuera anunciado por la institución, para este mes se tiene previsto la cancelación de 360 000 líneas en tres etapas (las dos primeras fueron el 14 y 21 de abril, llegando con la suma de hoy, a un total de 960 000 celulares bloqueados entre enero y abril del 2026.

Medida para combatir la delincuencia

De acuerdo con lo informado por la entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), este tipo de medidas busca desalentar el mercado negro y proteger a los usuarios de fraudes y de la compra de equipos que provienen de robos.

Sobre las órdenes de bloqueo a cargo del Renteseg, una vez recibida la indicación, las empresas operadoras tendrán un plazo máximo de dos días hábiles para informar a sus abonados, mediante mensajes de texto (SMS), que el bloqueo se ejecutará como máximo dentro de ese mismo periodo, para lo cual, deberán tramitar el registro de su equipo.

Es importante recordar que, puedes consultar el IMEI de tu equipo marcando *#06# desde tu equipo móvil. El número que aparece (IMEI lógico) debe coincidir con el IMEI impreso (físico), el mismo que puedes encontrar en distintas partes del equipo como la bandeja SIM Card (bandeja del chip) o detrás de la batería.

¿Qué pasa con los equipos que fueron comprados en el Perú o el extranjero?

Si el equipo telefónico fue adquirido en territorio peruano, el usuario deberá exigir a la empresa que le vendió el dispositivo su incorporación al Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados o Fabricados en el País (RETMIEF), sistema implementado por el OSIPTEL para que solo los importadores formales registren los equipos móviles que ingresen al país.

No obstante, si el equipo se adquirió en el extranjero, para uso personal, el interesado deberá acudir a la empresa operadora que le brinda el servicio móvil para registrarlo, previas validaciones, entre las cuales se encuentra la verificación del código IMEI, así como el llenado de una declaración jurada simple y trámites que son gratuitos.

Vale mencionar que, el Poder Ejecutivo estableció que desde el pasado 14 de febrero, que las personas naturales, peruanos y extranjeros, solo pueden contratar hasta siete líneas móviles a su nombre, con el objetivo de reducir el número de personas con decenas o cientos de líneas con contratación fraudulenta para ser utilizadas en llamadas extorsivas y otros delitos.

Desde OSIPTEL afirman que continuarán con más bloqueos de celulares vinculados a la delincuencia e informalidad, en el marco de la lucha del Estado contra la inseguridad ciudadana.