Alianza Lima responde por pagos a representante de Paolo Guerrero: "Para desestabilizar al grupo"

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de los comentarios que vienen circulando sobre los pagos realizados por Alianza Lima a Gabriel Sapio, representante de Paolo Guerrero, Alfredo Arosemena decidió poner los puntos sobre las íes. El administrador blanquiazul explicó cómo fue el vínculo con el empresario.

¿Qué pasó representante de Guerrero?

La revelación de que Alianza Lima mantuvo una relación comercial con Gabriel Sapio, representante de Paolo Guerrero, generó más de una reacción. Con la información dando vueltas en redes sociales, Alfredo Arosemena fue consultado sobre el tema y explicó cuál es la situación actual entre ambas partes.

El administrador del cuadro victoriano dejó claro que actualmente el club no mantiene ningún vínculo comercial ni contractual con Gabriel Sapio. Según explicó, anteriormente sí existió una relación laboral, pero esta estuvo relacionada con asesorías en temas de comunicaciones.

"Actualmente no tenemos ninguna relación comercial ni contractual con el señor Sapio. Había una relación comercial donde él daba asesoría en temas de comunicaciones y se le pagó la última factura. Además, de mutuo acuerdo, el señor Sapio y Alianza Lima decidieron rescindir el contrato en buenos términos (...)", manifestó en 'A Presión'.

La pregunta que quedó en el aire fue cuánto dinero recibió el representante de Paolo Guerrero por estos servicios. Sin embargo, Alfredo Arosemena prefirió no soltar la cifra exacta debido a un acuerdo de confidencialidad.

Eso sí, el administrador de Alianza Lima negó tajantemente los montos que vienen mencionándose en redes sociales y aseguró que las cifras difundidas están muy lejos de la realidad.

"Hablan de unos montos alucinantes. No puedo detallar por un tema de confidencialidad. Me parece alucinante. No llega ni a la décima parte ni menos de la factura que hemos pagado. Yo creo que es para desestabilizar al grupo y hacerle daño a Paolo", agregó.

Alianza Lima aclara déficit de 25 millones

Pero ese no fue el único tema que tuvo que aclarar Arosemena. El administrador también se refirió al desbalance negativo de 25 millones de soles que fue revelado durante la última asamblea de socios y que encendió las alarmas entre los hinchas.

Arosemena explicó que, cuando asumieron la administración en julio, realizaron una auditoría forense para conocer con precisión cómo se encontraba el club. Fue así que detectaron un desbalance de caja negativo por 25 millones de soles.

Sin embargo, remarcó que esta situación no significa que Alianza Lima esté atravesando una crisis financiera ni que haya dejado de cumplir con sus obligaciones.

"Esto no quiere decir que el club esté en crisis, en desbalance patrimonial, que no se estén pagando sus acreencias. La caja ya se está regularizando y esto ya está resuelto", precisó.

Además, aseguró que el club mantiene sus pagos al día y que ningún acreedor, jugador, integrante del cuerpo técnico o del equipo de vóley dejó de recibir lo que le corresponde.

Así, Alfredo Arosemena buscó aclarar tanto el vínculo de Alianza Lima con Gabriel Sapio como los comentarios sobre los pagos al representante de Paolo Guerrero. El administrador confirmó la relación comercial, pero negó las cifras difundidas en redes.