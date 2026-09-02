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Plan contra inseguridad

Francis Allison propone programa de pago de recompensas de S/25 mil para identificar y capturar delincuentes

El candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, planteó implementar el programa municipal de "pago por recompensas" de alrededor de S/25 mil para identificar y capturar delincuentes.

Francis Allison propone programa de pago de recompensas de S/25 mil
Francis Allison propone programa de pago de recompensas de S/25 mil (Composición Exitosa)

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 02/09/2026

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En diálogo con Exitosa, el candidato a la alcaldía de Lima por "Avanza País, Francis Allison, plantea implementar el programa municipal de "pago de recompensas" de alrededor de S/25 mil por información que permita identificar y capturar a los delincuentes.

Recompensa de S/25 mil para combatir inseguridad

El aspirante al sillón municipal capitalino expuso su plan de gobierno para combatir a la inseguridad ciudadana que cada día flagela a la población. Señaló que buscará replicar lo que viene realizando durante su gestión como alcalde de Magdalena del Mar.

"Haremos en Lima mucho de lo que venimos haciendo en Magdalena del Mar desde hace cinco periodos por ejemplo el pago de recompensas. Sicario que jale el gatillo en Lima, en ese momento su cabeza cuesta S/25 mil que pagaremos a quien nos dé la ubicación y obviamente para identificarlo. Nosotros vamos a perseguir a estas basuras como lo que son, animales", explicó.

Bajo esa premisa señaló que con dicha iniciativa se logrará que "quien tenga miedo en las calles y en sus casas sean los maleantes" y no los ciudadanos quienes resaltó "tienen derecho a vivir en paz y a la tranquilidad".

Francis Allison y su tajante opinión sobre los delincuentes

Francis Allison guardó totalmente distancia con su contedor Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, dejando en claro que tiene propuestas "serias" en la lucha contra la criminalidad y la inseguridad.

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"A esa gente tenemos que matarla (delincuentes) quien diga lo contrario es alguien que está fuera de la realidad. Acaba de correr en los teléfonos del mundo un video en el que un montón de policías en Nueva York, que tenían arma letal y no letal, le disparan a una mujer con problemas psiquiátricos que acababa de apuñalar a dos seres humanos", sostuvo.

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