Senamhi prevé temperaturas por encima de lo habitual y pocas lluvias en zonas altas de Tacna

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tacna se encamina hacia la primavera bajo un escenario climático marcado por temperaturas superiores a lo habitual y una baja probabilidad de precipitaciones en las zonas altas de la región, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El último comunicado sobre las condiciones del fenómeno El Niño, emitido el 28 de agosto, mantiene el monitoreo sobre la evolución del El Niño Costero y El Niño Global, mientras los especialistas advierten que las condiciones oceánicas y atmosféricas continuarán influyendo en el comportamiento del clima durante los próximos meses.

Según el pronóstico trimestral para septiembre, octubre y noviembre, las temperaturas diurnas en Tacna presentarían valores por encima de lo habitual. Esta tendencia estaría relacionada con las condiciones de temperatura superficial del mar, que actualmente muestran anomalías importantes frente a las costas del país.

El especialista Kevin Vega, analista meteorológico, explicó que, conforme avance la primavera y se aproxime el verano, la sensación de calor podría incrementarse.

"Las temperaturas de a poco se van a ir fluctuando y van a ir recuperando valores, seguimos con esas chances de que sean superiores a lo habitual", señaló el representante del Senamhi.

El panorama también genera preocupación por las precipitaciones. Para el sector sur del país, incluyendo Tacna, se proyectan condiciones entre normales e inferiores durante el trimestre. La mayor deficiencia de lluvias se concentraría principalmente en las zonas altoandinas de Tacna, Tarata y Candarave, mientras que sectores bajos y próximos al litoral tendrían mayores probabilidades de registrar precipitaciones cercanas o superiores a los valores normales conforme se aproxime el verano.

Respecto a la posibilidad de nuevas DANA, el especialista aclaró que estos fenómenos atmosféricos solo pueden pronosticarse con precisión con algunos días de anticipación. En ese sentido, descartó que la denominada DANA "Carlos" tenga actualmente una fecha definida, ya que se trata únicamente del siguiente nombre establecido dentro de la lista de posibles sistemas que podrían desarrollarse.

Por ahora, las condiciones atmosféricas en Tacna se mantienen relativamente estables, con nubosidad durante las mañanas, cielos despejados hacia el mediodía y nuevamente mayor nubosidad durante la tarde y noche, además de algunas lluvias ligeras.

Ante el incremento progresivo de las temperaturas, el Senamhi recomendó a la población mantenerse hidratada, protegerse de la radiación solar y prestar especial atención a niños y adultos mayores, considerados grupos vulnerables frente a los efectos del calor.