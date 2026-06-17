PNP se pronuncia por muerte de menor fallecido bajo custodia policial en comisaría de Manchay

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fallecimiento ocurrió el 14 de junio a las 10:14 de la noche. El adolescente, identificado por las iniciales E. J. C. B ., fue hallado suspendido en un punto de apoyo dentro de las instalaciones, recibiendo asistencia inmediata para ser trasladado a un centro médico donde confirmaron su deceso.

Detalles sobre el proceso de investigación

La intervención inicial fue realizada por el serenazgo de Pachacamac el 13 de junio a las 04:40, tras recibir denuncias de dos ciudadanos que señalaron al adolescente por ingresar a sus domicilios. El menor contaba con antecedentes por violencia familiar y delitos contra el patrimonio.

Dichas denuncias fueron fundamentales para que el personal de serenazgo procediera con la intervención del adolescente, trasladándolo de inmediato a la comisaría de Manchay para las diligencias legales correspondientes. El menor contaba con un historial previo vinculado a delitos contra el patrimonio y violencia familiar.

#PNPInforma 📢 | 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐧.° 11-𝟐𝟎𝟐𝟔, 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐠𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐨𝐩𝐢𝐧𝐢ó𝐧 𝐩ú𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 pic.twitter.com/x0o8fNp2IO — PNP Noticias (@PNP_Noticias) June 17, 2026

Según el documento, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó la necropsia de ley, la cual determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por ahorcamiento, siendo una situación compatible con una decisión personal.

"El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses expidió el certificado de necropsia correspondiente, en el cual se consigna como causa de muerte de E. J. C. B. (17) asfixia mecánica por ahorcamiento, teniendo como agente causante un elemento constrictor cervical, situación compatible con la decisión del adolescente", indica el documento.

El equipo especializado, convocado para este caso, analizará minuciosamente el entorno y las circunstancias en las que se produjo el deceso dentro de las instalaciones. Esta evaluación busca determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad o custodia durante la retención del menor adolescente.

Otro menor asesinado por la PNP. Padres de familia fueron llamados a comisaría de Manchay cuando menor ya había sido asesinado luego de tortura; refieren que ahorcaron al menor hasta matarlo. Sicarios PNP tb torturaron en protestas a puneño Manuel Quilla y luego muere pic.twitter.com/Eb6KQS0Bxn — Mireya CH (@mirecarhuas) June 15, 2026

Medidas tomadas por la institución policial

Ante estos graves sucesos, el comando institucional dispuso la formación de un equipo especial de la Dirección de Investigación Criminal. Este grupo se encargará de realizar una investigación exhaustiva y holística para esclarecer los hechos ocurridos dentro de la dependencia policial mencionada anteriormente.

De manera paralela, la Inspectoría General de la PNP interviene en el caso para ejecutar las acciones administrativas y disciplinarias que correspondan. La institución ratificó su compromiso de actuar con profesionalismo y transparencia, sometiendo todo el proceso al escrutinio de los órganos competentes.

La PNP, tras el fallecimiento del adolescente bajo custodia policial en Manchay por asfixia mecánica en una investigación administrativa, reafirma su compromiso con el esclarecimiento total de los hechos y el respeto irrestricto al Estado de Derecho frente a la opinión pública.