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Tragedia en comisaría

PNP se pronuncia por muerte de menor fallecido bajo custodia policial en comisaría de Manchay

La institución inició una investigación administrativa y penal tras el hallazgo de un menor de 17 años sin vida en la comisaría de Manchay, quien estaba retenido desde el pasado 13 de junio.

PNP se pronunció sobre el caso.
PNP se pronunció sobre el caso. (Composición Exitosa)

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/06/2026

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El fallecimiento ocurrió el 14 de junio a las 10:14 de la noche. El adolescente, identificado por las iniciales E. J. C. B., fue hallado suspendido en un punto de apoyo dentro de las instalaciones, recibiendo asistencia inmediata para ser trasladado a un centro médico donde confirmaron su deceso.

Detalles sobre el proceso de investigación

La intervención inicial fue realizada por el serenazgo de Pachacamac el 13 de junio a las 04:40, tras recibir denuncias de dos ciudadanos que señalaron al adolescente por ingresar a sus domicilios. El menor contaba con antecedentes por violencia familiar y delitos contra el patrimonio.

Dichas denuncias fueron fundamentales para que el personal de serenazgo procediera con la intervención del adolescente, trasladándolo de inmediato a la comisaría de Manchay para las diligencias legales correspondientes. El menor contaba con un historial previo vinculado a delitos contra el patrimonio y violencia familiar.

Según el documento, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó la necropsia de ley, la cual determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por ahorcamiento, siendo una situación compatible con una decisión personal.

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"El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses expidió el certificado de necropsia correspondiente, en el cual se consigna como causa de muerte de E. J. C. B. (17) asfixia mecánica por ahorcamiento, teniendo como agente causante un elemento constrictor cervical, situación compatible con la decisión del adolescente", indica el documento.

El equipo especializado, convocado para este caso, analizará minuciosamente el entorno y las circunstancias en las que se produjo el deceso dentro de las instalaciones. Esta evaluación busca determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad o custodia durante la retención del menor adolescente.

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Medidas tomadas por la institución policial

Ante estos graves sucesos, el comando institucional dispuso la formación de un equipo especial de la Dirección de Investigación Criminal. Este grupo se encargará de realizar una investigación exhaustiva y holística para esclarecer los hechos ocurridos dentro de la dependencia policial mencionada anteriormente.

De manera paralela, la Inspectoría General de la PNP interviene en el caso para ejecutar las acciones administrativas y disciplinarias que correspondan. La institución ratificó su compromiso de actuar con profesionalismo y transparencia, sometiendo todo el proceso al escrutinio de los órganos competentes.

La PNP, tras el fallecimiento del adolescente bajo custodia policial en Manchay por asfixia mecánica en una investigación administrativa, reafirma su compromiso con el esclarecimiento total de los hechos y el respeto irrestricto al Estado de Derecho frente a la opinión pública.

Temas relacionados abuso de autoridad asfixia mecánica Comisaría de Manchay investigación policial menor fallecido Policía Nacional del Perú

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