Papa Francisco brinda mensaje a los católicos de Tierra Santa: "No están solos"

El papa Francisco se pronunció en medio de todo este panorama incierto que se atraviesa por nuevos bombardeos en la Franja de Gaza y combates entre el ejército israelí y Hamás. Este se solidarizó con los católicos de Tierra Santa. "No están solos", les dijo.

Mediante una carta emitida por el Vaticano, el jesuita argentino expresó su apoyo igualmente "a los niños a los que se les niega un futuro, a cuantos lloran y sufren, a cuantos experimentan angustia y desorientación".

"Hermanos y hermanas, quisiera decirles que no están solos y no los dejaremos solos. Estoy cerca de todos ustedes, en sus varios ritos, queridos fieles católicos esparcidos por todo el territorio de la Tierra Santa. En particular a cuantos, en estos momentos, están sufriendo dolorosamente el drama absurdo de la guerra", dijo en carta emitida por el Vaticano.