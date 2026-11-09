Choque de trenes en Egipto deja siete muertos y 125 heridos: detienen a dos funcionarios ferroviarios

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El choque de dos trenes de pasajeros en la provincia egipcia de Giza dejó siete personas fallecidas y 125 heridas. El accidente ocurrió el domingo 8 de noviembre, cuando un convoy que viajaba hacia Fayum impactó contra otro que permanecía detenido en la misma vía.

Dos trenes chocaron en la provincia de Giza

El siniestro se produjo entre las estaciones de Kafr Ammar y Al-Raqqa, en el distrito de Al Ayat, al sur de El Cairo. La colisión provocó que varios vagones descarrilaran y dejó daños en la infraestructura ferroviaria de esta zona.

El tren número 134, un servicio que cubría la ruta Giza-Fayum, chocó contra la parte trasera del tren número 2010, que cubría el trayecto entre El Cairo y Asuán. Este convoy se encontraba detenido sobre la misma vía cuando recibió el impacto.

Las autoridades sanitarias desplegaron 72 ambulancias para evacuar a los pasajeros y trasladarlos a hospitales cercanos. El balance oficial indicó que siete personas murieron y 125 resultaron heridas. Entre los fallecidos se encontraba el conductor de uno de los trenes.

Al menos cuatro muertos y 88 heridos por la colisión de dos trenes en la provincia egipcia de Giza. El Gobierno egipcio informa de que el número de víctimas podría aumentar a medida que avancen las labores de rescate https://t.co/y6rTWpTaKl pic.twitter.com/4JZ1z2PIZD — EL PAÍS (@el_pais) November 8, 2026

De los heridos, 71 recibieron el alta médica después de ser atendidos, mientras otros 43 permanecían hospitalizados bajo observación. Asimismo, 11 pacientes fueron trasladados a centros médicos locales de la región para continuar con su tratamiento en centros médicos locales de la región.

La Fiscalía inspeccionó el lugar del accidente, revisó grabaciones de cámaras de seguridad y recogió testimonios de pasajeros. Algunos sobrevivientes señalaron que el tren que cubría la ruta hacia Fayum circulaba a velocidad antes de impactar contra el otro convoy, según declararon durante la inspección.

Fiscalía detiene a dos trabajadores ferroviarios

Dos funcionarios de la estación de Al-Raqqa fueron detenidos mientras avanzan las investigaciones. Se trata del controlador y del jefe de estación, quienes quedaron bajo custodia por presuntas omisiones en la supervisión del sistema de señales ferroviarias durante sus respectivos turnos de trabajo ese día.

La Fiscalía informó que las revisiones técnicas detectaron que el conductor del tren número 134 había desactivado el sistema de control automático. Los dos funcionarios reconocieron que no supervisaron el panel de señales, mientras el controlador también habría alterado el registro oficial.

#VIDEO: Footage shows a crane dropping train wreckage during recovery operations following a deadly collision in Egypt's Giza Governorate on Nov. 8. The crash killed 7 people and injured at least 125. President Abdel Fattah El-Sisi ordered an urgent investigation. pic.twitter.com/fLBnJLjz3Q — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) November 9, 2026

El presidente Abdel Fattah al Sisi ordenó acelerar las investigaciones y garantizar atención médica a los afectados. De igual forma, la Comisión de Transporte y Comunicaciones del Parlamento convocó al ministro de Transporte, Kamel El-Wazir, a una reunión extraordinaria.

Los servicios ferroviarios de la línea entre El Cairo y la Alta Presa se restablecieron el lunes, después de retirar los vagones dañados y reparar las vías. La investigación por el choque de trenes en Egipto continúa para determinar responsabilidades tras las siete muertes y 125 heridos.