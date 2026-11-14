Metropolitano ampliará horario del servicio Lechucero por misa del papa León XIV en Las Palmas

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El servicio Lechucero del Metropolitano ampliará su horario de funcionamiento durante la madrugada del lunes 16 de noviembre para facilitar el traslado de los fieles que asistirán a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. Así lo informó la entidad, donde detalló las medidas especiales que se aplicarán por esta actividad religiosa.

Metropolitano ampliará horario del Lechucero

Según el anuncio, el servicio Lechucero operará desde las 11:30 p. m. del domingo 15 hasta las 5:00 a. m. del lunes 16 de noviembre . Esta programación busca ofrecer una alternativa de transporte a las personas que se movilicen durante la noche y las primeras horas del día hacia el recinto donde se desarrollará la actividad masiva.

Dicho horario especial también será aplicado al alimentador Los Próceres, que funcionará durante el mismo periodo. De esta manera, ambos servicios estarán disponibles desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes , en el marco del operativo de transporte previsto para facilitar la llegada de los asistentes.

Los alimentadores de Matellini operarán con normalidad, excepto Próceres, que llegará únicamente hasta la Escuela de Oficiales de la PNP, en Guardia Civil.

¿Qué estaciones se tomarán en cuenta?

La información difundida por el Metropolitano muestra el recorrido del servicio Lechucero, que comprende las estaciones:

Naranjal

Izaguirre

Tomás Valle

UNI

Castilla

Jirón de la Unión

Canadá

Angamos

Ricardo Palma

Balta

Bulevar

Matellini

Asimismo, la entidad comunicó que el lunes 16 de noviembre se realizarán cambios en el servicio regular del Metropolitano. De acuerdo con la publicación, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. permanecerán cerradas temporalmente las estaciones:

Balta

Boulevard

Estadio Unión

Escuela Militar

Terán

Rosario de Villa

Matellini

Estas modificaciones se dan en el contexto de la misa que encabezará el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, evento para el que se espera una importante movilización de personas. La ampliación del horario nocturno busca facilitar los desplazamientos de quienes acudirán a la actividad religiosa, mientras que los cierres temporales responden a los ajustes previstos para la operación del servicio regular.

El servicio recordó que estas disposiciones corresponden a una programación especial por la visita papal y estarán vigentes en los horarios señalados. Por ello, la comunicación aconseja mantenerse atentos a cualquier actualización sobre el funcionamiento de las rutas y estaciones del servicio.

Finalmente, ante la misa multitudinaria que se desarrollará en Las Palmas, el Metropolitano ampliará horario del servicio Lechucero para facilitar la movilización a los ciudadanos.