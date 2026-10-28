Ballena joven queda varada en playa de Arequipa: vecinos intentan salvarla tras su delicado estado

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una ballena joven quedó varada en la playa La Motobomba, en la provincia de Islay, Arequipa, durante la mañana del miércoles 28 de octubre. Pescadores y pobladores alertaron sobre su presencia e intentaron ayudarla a regresar al mar, mientras las autoridades acudieron para evaluar su delicado estado.

Vecinos intentaron devolver la ballena al mar

El ejemplar fue encontrado en el distrito de Deán Valdivia, cerca del mirador Siberia, dentro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. La marea había descendido considerablemente y el animal permanecía sobre la arena sin poder desplazarse por sus propios medios.

Tras advertir la situación, los pobladores se acercaron para intentar auxiliar al cetáceo y facilitar su retorno al océano. Sin embargo, los esfuerzos por devolverlo al agua no tuvieron éxito. Ante las dificultades para moverlo, se solicitó la intervención de las autoridades y de personal especializado.

La emergencia movilizó a representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), efectivos policiales y especialistas del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). El personal acudió para evaluar las condiciones del ejemplar y coordinar las acciones necesarias ante su permanencia prolongada fuera del agua.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | Una ballena juvenil ha varado en la playa de Islay, región Arequipa, causando gran conmoción en los bañistas y ciudadanos en general. Personal de IMARPE llegó al lugar, mencionando que el mamífero marino habría migrado en búsqueda de alimentos como... pic.twitter.com/031DuHmXLT — Exitosa Noticias (@exitosape) October 28, 2026

Especialistas advierten sobre su estado de salud

Un especialista vinculado al Imarpe identificó preliminarmente al animal como una cría de ballena de aleta, también conocida como rorcual común. La evaluación inicial detectó signos de desnutrición y deshidratación, aunque todavía debían realizarse nuevas revisiones para establecer las causas del varamiento.

El especialista Mahomet Llosa Gallegos indicó que no se observaron inicialmente señales evidentes de lesiones provocadas por la actividad humana. Además, planteó que la escasez de anchoveta podría estar relacionada con el estado nutricional del cetáceo, aunque esta posibilidad requiere una evaluación más detallada.

🚨🐋 #IMARPEreporta 👉🏽 Se viene monitoreando el varamiento de un ejemplar vivo de una ballena de aleta 𝘉𝘢𝘭𝘢𝘦𝘯𝘰𝘱𝘵𝘦𝘳𝘢 𝘱𝘩𝘺𝘴𝘢𝘭𝘶𝘴, la cual permanece próxima a la línea de costa de la provincia de Islay en la región Arequipa. https://t.co/iISQmW95R6 — Instituto del Mar del Perú - IMARPE (@ImarpePeru) October 28, 2026 Lee también Aeropuerto de Cusco suspenderá vuelos por visita del papa León XIV: alcalde anuncia reprogramación

Desde el Sernanp también recomendaron a la población mantenerse alejada y evitar ruidos que pudieran alterar al animal. La presencia de personas y la manipulación sin preparación especializada podrían aumentar el estrés del cetáceo, por lo que se pidió respetar el área mientras continúan las diligencias.

La identificación de la especie requiere cautela, pues algunos reportes iniciales la describieron como una ballena azul, mientras otras coberturas recogieron la identificación preliminar de una ballena jorobada.

La ballena varada en Islay continúa siendo motivo de preocupación por su delicado estado de salud. Mientras se esperan los resultados de las evaluaciones, las autoridades piden evitar acercamientos y permitir que los especialistas determinen las causas del incidente y las acciones que correspondan.