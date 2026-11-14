Papa León XIV: grupo Río recuerda el concierto al que asistió Robert Prevost en Piura

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una anécdota de la juventud pastoral de Robert Prevost volvió a difundirse durante su visita al Perú. Grupo Río recordó que el actual papa León XIV asistió a uno de sus conciertos en Piura junto a jóvenes monaguillos de Chulucanas, cuando todavía era sacerdote.

Grupo Río recordó la asistencia de Robert Prevost a su concierto

La agrupación peruana compartió el recuerdo mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Según explicó, encontró la historia mientras revisaba las redes sociales y conoció que el entonces padre Roberto había acompañado a un grupo de monaguillos durante aquella presentación musical.

En su mensaje, Grupo Río relató que la información provenía de antiguos integrantes del grupo religioso de Chulucanas. Los jóvenes recordaron las actividades recreativas que organizaba Prevost durante su primera etapa pastoral en Piura, entre ellas las salidas para disfrutar de espectáculos musicales.

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La banda también expresó su sorpresa al descubrir que el actual pontífice había asistido a una de sus presentaciones. En su publicación señaló que revisó referencias difundidas por otros medios antes de compartir la anécdota con sus seguidores.

"¡Quién lo hubiera imaginado!", escribió la agrupación al cerrar su publicación, en la que también recordó la emoción de conocer que su música había formado parte de aquella etapa de la vida del actual líder de la Iglesia católica.

Prevost fue a ver al Grupo Rio con sus monaguillos.

Exmonaguillos confirmaron que León XIV disfrutaba de los conciertos de rock

Víctor Palacios, uno de los antiguos monaguillos de Robert Prevost, recordó que el entonces sacerdote organizaba paseos y actividades con los jóvenes de la parroquia Sagrada Familia. Entre esas salidas, mencionó su asistencia a un concierto de Grupo Río en el coliseo de Piura.

"El padre Roberto nos llevaba a la playa, a conciertos en Piura... porque a él le gustaba el rock, recuerdo cuando el Grupo Río fue al coliseo de Piura", contó Palacios, según un reportaje publicado por El Comercio.

Los recuerdos corresponden a 1985 y 1986, cuando Prevost desarrollaba su primera misión pastoral en Chulucanas. Otro exmonaguillo, Jorge Navarro, también contó que el sacerdote llevaba una radiograbadora durante los paseos y escuchaba música con los jóvenes.

Navarro recordó especialmente Live Is Life, de la banda Opus, una canción que Prevost solía escuchar durante las salidas a la playa. Estas anécdotas volvieron a difundirse luego de que Grupo Río recordara en redes sociales la asistencia del actual papa León XIV a uno de sus conciertos.