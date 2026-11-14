Accidente en Miraflores: siete heridos tras violento choque de cúster contra un árbol en la av. Benavides

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la mañana de este sábado 14 de noviembre en el distrito de Miraflores, dejando como saldo preliminar al menos siete personas heridas. El siniestro ocurrió cuando una unidad de transporte público de la empresa Holding Express impactó violentamente contra un árbol ubicado en la berma central, a la altura de la cuadra 12 de la avenida Benavides.

Detalles del impacto y daños registrados en la unidad

Según la información preliminar manejada por las autoridades, el accidente se habría producido alrededor de las 8:00 a.m. luego de que el chofer perdiera el control del volante por causas que aún son materia de investigación. Hasta el momento, los agentes policiales no han confirmado si el despiste obedeció a una falla técnica mecánica o a una mala maniobra en la vía.

Como consecuencia de esta pérdida de control, el vehículo terminó empotrado directamente frente a un árbol situado en la berma central de la avenida Benavides. Las imágenes difunng Express impactó violentamente contra un árbol ubicado en la berma central de la altura de la cuadra 12 de la avenida Benavides.

Las fotografías difundidas a través de las redes sociales evidencian la magnitud del fuerte impacto protagonizado por el bus de la empresa conocida popularmente como la línea 'S', de colores blanco y rojo, la cual cubre habitualmente la ruta Surco-Callao.

Debido a la violencia del choque frontal, la parte delantera de la cúster fue la estructura que recibió la mayor cantidad de daños materiales, quedando seriamente abollada contra el tronco. Este impacto directo provocó que el conductor resultara herido en el proceso, sumándose a las lesiones sufridas por el cobrador que lo acompañaba en la jornada laboral.

#Miraflores #VecinoReporta 14/11/2026 Cdra 12 Av. Benavides. Hay heridos https://t.co/7mOkAYxxE4 November 14, 2026

Traslado de los heridos y diligencias policiales en la zona

Además del chofer y su ayudante, otros cinco pasajeros que se encontraban dentro de la unidad de transporte público resultaron con diversas contusiones y heridas, elevando la cifra a un total de siete personas afectadas de manera preliminar tras el siniestro vehicular.

Todos los heridos fueron evacuados y trasladados de emergencia hasta el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa para recibir atención médica especializada. Esta rápida evacuación fue posible gracias a la intervención coordinada del personal de salud, miembros del Cuerpo General de Bomberos, agentes de la Policía Nacional y efectivos del serenazgo de Miraflores.

Tras atender la urgencia médica, efectivos de la comisaría de San Antonio acudieron a la escena del choque para acordonar el área y recabar la información necesaria sobre lo sucedido. Los agentes permanecieron en el punto a la espera de la llegada de la maquinaria correspondiente para retirar la cúster de la berma central y cuantificar los riesgos estructurales que deja el accidente en la vía pública.

En ese sentido, el accidente ocurrido en la avenida Benavides generó alarma entre los transeúntes y conductores que circulaban por Miraflores, mientras las autoridades policiales continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades exactas del siniestro.