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Papa León XIV alerta sobre el narcotráfico en la Amazonía: "Se aprovecha de la pobreza de los jóvenes"

Durante su encuentro con misioneros y representantes de pueblos indígenas en Pucallpa, el papa León XIV advirtió que el narcotráfico utiliza la pobreza de los jóvenes para atraerlos con falsas promesas de obtener ingresos.

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/11/2026

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El papa León XIV lanzó una advertencia sobre el narcotráfico durante su visita a Pucallpa, donde señaló que las organizaciones criminales aprovechan la pobreza de los jóvenes de la Amazonía para atraerlos con falsas promesas económicas y alejarlos de su cultura y comunidades de origen.

León XIV advierte cómo el narcotráfico atrae a los jóvenes

Durante su encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, realizado en el Malecón Puerto Callao, el pontífice abordó los problemas que afectan a esta región. Entre ellos, mencionó la presencia del narcotráfico y sus consecuencias para las nuevas generaciones.

En su intervención, el santo padre relacionó esta actividad ilícita con las condiciones de pobreza que enfrentan muchos jóvenes de la Amazonía. Allí explicó que, las organizaciones criminales utilizan las dificultades económicas para ofrecerles oportunidades de ingresos que terminan alejándolos de sus comunidades y tradiciones.

"A esto se añade la sombra insidiosa del narcotráfico, que se aprovecha de la pobreza de los jóvenes, atrayéndolos con falsas ilusiones de ganancias y desarraigándolos de la propia cultura", señaló.

El mensaje del papa también estuvo dirigido a la necesidad de mejorar las oportunidades educativas en la región. Durante su discurso, destacó que Pucallpa es una ciudad joven, con energía y esperanza, pero que necesita fortalecer su formación moral y educativa.

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En ese sentido, pidió trabajar por una educación de calidad que respete las lenguas y los conocimientos ancestrales de los pueblos amazónicos. También señaló la importancia de preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos globales sin perder sus propias raíces culturales.

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