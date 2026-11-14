León XIV y su amor por el Perú: la carta que escribió para convertirse en peruano y quedarse para siempre

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cuando todavía era conocido como Robert Francis Prevost, un religioso estadounidense que había desarrollado buena parte de su trayectoria pastoral en territorio peruano, decidió dar un paso que demostraría la profundidad de sus vínculos con el país: solicitar formalmente la nacionalidad peruana. Una carta escrita a mano en 2015 permite conocer las razones detrás de aquella decisión.

Una decisión que nació de décadas de trabajo en el país

El documento, compuesto por cuatro páginas, fue redactado por el entonces obispo de Chiclayo y dirigido al expresidente Ollanta Humala. En sus líneas, Prevost no solo presentó su solicitud de nacionalización, sino que también explicó su relación con el Perú y su intención de continuar desarrollando aquí su labor religiosa.

"En el mes de noviembre 2014, el santo padre papa Francisco me nombró obispo en la Diócesis de Chiclayo, y desde entonces, estoy viviendo y trabajando en el Perú, con la intención de quedarme ya por toda la vida", indica en una de las frases más significativas que resume el sentimiento que tenía hacía el país.

Para comprender el significado de aquella carta es necesario retroceder hasta 1985, año en que Robert Prevost llegó al Perú como misionero agustino. Desde entonces, su recorrido estuvo marcado por el contacto directo con distintas comunidades, especialmente en el norte del país, donde desarrolló labores pastorales y conoció de cerca las dificultades que atravesaba la población.

Durante esos años, el religioso fue testigo de episodios complejos de la historia peruana, entre ellos la violencia terrorista y las crisis económicas. También construyó relaciones con familias y comunidades que terminaron convirtiéndose en parte fundamental de su experiencia personal.

En noviembre de 2014, el papa Francisco lo nombró obispo de la Diócesis de Chiclayo. Este nuevo encargo reforzó su permanencia en el país y, meses después, en febrero de 2015, formalizó su deseo de adquirir la ciudadanía peruana. Su nacionalización quedó acreditada mediante el correspondiente título emitido por las autoridades migratorias.

El manuscrito ahora forma parte del patrimonio cultural peruano

La importancia de esta historia también quedó reconocida oficialmente. El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación la solicitud manuscrita de nacionalización y el título correspondiente, mediante la Resolución Viceministerial N.º 000317-2026-VMPCIC.

Ambos documentos forman parte de la exposición institucional "Papa León XIV y el legado de la migración en el Perú", organizada por la Superintendencia Nacional de Migraciones. La muestra incluye fotografías, material audiovisual y recursos interactivos que permiten conocer diferentes etapas de la trayectoria del pontífice y su relación con el país.

La exhibición se encuentra en el segundo piso de la sede del Ministerio del Interior, en San Isidro, y estará disponible hasta el 24 de noviembre. El ingreso es gratuito, pero requiere una reserva previa mediante el teléfono (01) 200-1000, anexo 1680.

La carta de Robert Prevost representa mucho más que un trámite administrativo. Es el testimonio de una decisión personal que tomó años antes de llegar al Vaticano y que demuestra que su relación con el Perú no nació con su elección como papa.

Antes de convertirse en una figura mundial, León XIV ya había elegido dónde quería echar raíces. Su manuscrito conserva precisamente ese capítulo de su vida: el de un hombre que, habiendo nacido en Estados Unidos, encontró en el Perú un lugar al que decidió llamar patria.