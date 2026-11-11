Papa León XIV: conoce las vías que fueron cerradas HOY 11 de noviembre en Lima Metropolitana

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispuso el cierre temporal de diversas vías metropolitanas con motivo de la llegada del papa León XIV. Las restricciones al tránsito vehicular rigen desde el mediodía de este miércoles 11 de noviembre a lo largo de las rutas de desplazamiento del pontífice. La medida contempla un plan de desvíos para el transporte público y privado en avenidas estratégicas y el Centro Histórico.

Restricciones en avenidas principales y desvíos del transporte público

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, detalló las medidas de contingencia vial aplicadas en los tramos cercanos al Gran Teatro Nacional para garantizar la fluidez durante las actividades institucionales del clero.

"Los servicios de transporte público van a pasar por debajo de la Vía Expresa. No van a ir por la parte superior de la Av. Javier Prado sino van a pasar por la parte del bypass con lo cual el Corredor Rojo y otros servicios van a poder funcionar sin ningún inconveniente", indicó David Hernández.

En relación a la avenida Canadá, la autoridad precisó que el tramo desde la zona de Rosa Toro hacia atrás permanece abierto para el ingreso vehicular. Asimismo, señaló que los vehículos que requieran cruzar la avenida Aviación deberán desplazarse desde San Borja Norte hacia Guardia Civil y retornar por la avenida Del Aire.

Estas modificaciones buscan mitigar el impacto en la circulación del transporte masivo mientras se desarrollan los traslados de la comitiva oficial por la capital.

Bloqueos vehiculares en las arterias del Centro Histórico de Lima

Por otro lado, la restricción vehicular abarca un perímetro amplio dentro del Damero de Pizarro, comprendiendo los jirones Azángaro y Lampa desde el jirón Áncash hasta la avenida Nicolás de Piérola, además del jirón Carabaya entre el jirón Amazonas y dicha avenida.

Del mismo modo, los jirones De la Unión y Camaná mantienen el paso suspendido desde el jirón Santa hasta la avenida Nicolás de Piérola, sumándose a los bloqueos en los jirones Cailloma, Rufino Torrico y Chancay desde Conde de Superunda.

La prohibición de circulación afecta también a los jirones Amazonas, Áncash, Junín, Huallaga, Ucayali, Santa Rosa y Puno hacia la avenida Abancay, además de los jirones Apurímac, Ocoña, Moquegua, Huancavelica, Ica y Callao.

En ese sentido, la visita del papa León XIV mantendrá un despliegue de seguridad y ordenamiento vial coordinado entre las autoridades de transporte y la policía de tránsito durante toda la jornada en Lima.