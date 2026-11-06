Papa León XIV celebrará misa en Base Aérea Las Palmas: cerca de 400 mil entradas gratuitas se registraron

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Juan José Dioses, director de Comunicaciones del Arzobispado de Lima, informó que cerca de 400 mil entradas gratuitas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas fueron registradas durante el primer día de apertura en la plataforma Ticketmaster.

Gran número de entradas gratuitas se registran para Santa Misa de León XIV

Este viernes 6 de noviembre, el sumo pontífce partió desde Roma, en Italia, para lo que será su visita a Sudamérica, donde arribará primero en Uruguay, posteriormente irá a Argentina y finalmente retornará al país que lo acogió hace muchos años: Perú.

En nuestro país, como parte de su itinerario se tiene programado que el próximo lunes, 16 de noviembre realice una Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Chorrillos. Todas las personas que deseen acudir a este evento eucarístico, desde ayer, han tenido la oportunidad de registrarse a través de la plataforma oficial habilitada para adquiri boletos totalmente gratis.

Acerca de ello, Juan José Dioses, reveló la gran acogida que ha tenido el primer día de apertura para obetner dichos boletos. Según señaló un gran número de estos han sido registrados por los fieles que pretenden estar presente en el acto que encabezará Robert Prevost.

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